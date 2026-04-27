El Rayo Vallecano juega este jueves ante el Estrasburgo el partido de ida de semifinales de Conference League y cientos de aficionados del equipo madrileño han hecho varias horas de cola en el Estadio de Vallecas para hacerse con una entrada para ese encuentro, histórico para el Rayo.

Como es habitual, el Rayo Vallecano no ha vendido entradas por internet y ha obligado a los aficionados a acudir al Estadio de Vallecas para comprarlas. Con tanta gente, se han formado muchas colas por este motivo. Lo tremendo de este caso es que todavía el club no ha dado información oficial de la venta de entradas. Es decir, todavía no están puestos a la venta esos tickets.

A pesar de la importancia del encuentro, el Rayo Vallecano decidió que este encuentro ante el Estrasburgo -el último del equipo madrileño en Vallecas como local en esta histórica temporada en Europa- no entrara en el abono. Todos los abonados tienen que sacar una entrada, que les cuesta 20 euros. Eso sí, ellos sí lo pueden hacer de forma online.

Para el resto, hay que acudir al Estadio de Vallecas para sacar entradas, pero todavía no están a la venta. De ahí que haya habido muchas colas y mucho caos. El duelo es muy relevante para el Rayo Vallecano, pero el caos no deja de cesar entre la afición por la gestión en la venta de entradas.