Así queda la pelea por Europa tras el título de Copa de la Real Sociedad: hasta el octavo puede tener premio

La victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid ha terminado por dibujar con más claridad el mapa de los billetes para Europa la próxima temporada para los equipos de la Liga. El título copero para los txuri-urdin les asegura, como mínimo, jugar el próximo curso la Europa League, por lo que su posición final en la Liga hará bailar los billetes que se den, además de estar todos muy pendientes de la posibilidad de que la competición española tenga o no plaza extra para la Champions League, lo que podría llevar a dar premio europeo hasta el octavo.

La eliminación en esta reciente y última ronda europea de hasta cuatro equipos españoles pone en riesgo la quinta plaza de la Champions League para la Liga, que parecía segura hace menos de un mes. Real Madrid, Barcelona, Betis y Celta quedaron eliminados, pasando solamente Atlético de Madrid en Champions y Rayo Vallecano en la Conference League.

Alemania le ha comido terreno a España por esa plaza extra en Champions League, con Bayern y Friburgo en semifinales de Champions y Europa League, respectivamente. El desempeño de los clasificados marcará en las próximas semanas quién se queda con esta plaza.

Contextualizado esto, teniendo en cuenta que la Real Sociedad fue el vencedor de la Copa del Rey y tiene así su plaza asegurada para la próxima edición de la Europa League como premio por su título, su clasificación final en la Liga puede variar cómo será el reparto, si bien España y la Liga suman una quinta plaza para la Champions League o no. Veamos todas las posibilidades de ambos casos.

¿Si la Liga logra una quinta plaza de Champions League?

Si el rendimiento de los equipos españoles mejora la puesta en escena de los alemanes en estas semifinales europeas, la Liga tendrá una quinta plaza de Champions League que puede variar mucho las cosas según la posición final de la Real Sociedad.

Así, si la Real Sociedad acabara quinta en Liga, lograría plaza de Champions League, dejando la sexta y séptima plaza para la Europa League y la octava para la Conference .

acabara quinta en Liga, lograría plaza de League, dejando la sexta y séptima plaza para la y la octava para la . Si la Real es sexta iría a Europa League , el quinto iría a Champions , séptimo también a Europa y el octavo a Conference .

es sexta iría a , el quinto iría a , séptimo también a y el octavo a . En el caso de que la Real Sociedad finalice séptima –como está clasificada en estos momentos–, seguiría con su plaza para Europa League , el quinto a Champions , sexto a Europa y octavo a Conference .

finalice séptima –como está clasificada en estos momentos–, seguiría con su plaza para , el quinto a , sexto a y octavo a . En el supuesto de que la Real Sociedad finalice octavo o aún más abajo en Liga, mantendría su plaza para Europa League como vencedor de la Copa del Rey, quinto en Liga iría a Champions, sexto a Europa League y séptimo a Conference.

Si la Liga se queda sin plaza extra para Champions

Todos estos supuestos cambiarían notablemente si, finalmente, España y la Liga no consiguen la plaza extra de Champions League, en beneficio de Alemania y la Bundesliga.