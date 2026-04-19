Matarazzo, pletórico: «Siento que ganar la Copa del Rey es solo el principio»

Rino Matarazzo entró a la sala de prensa sonriente y entre una sentida ovación. No dejó den sonreír en toda su comparecencia. No importaba que la pregunta se formulase en euskera o castellano -Matarazzo no habla ninguna lengua- el estadounidense se expresaba con el inglés y se defendía en el entendimiento. Su mensaje, en cualquier caso, quedó claro: quiere más.

«Difícil de decir nada. Es el trabajo diario y la convicción que todos tenemos por este club. Todos involucrados. Un camino increíble, pero mi sentimiento es que es solo el principio. Esto es real y está pasando. Siempre trabajas y visualizas éxito y tienes confianza, pero hasta llegar a la línea de meta no sientes que está pasando. Ese penalti.. Es pura alegría para todos», inició.

Matarazzo es consciente de que ha hecho feliz a mucha gente, les ha regalado el día más feliz de sus vidas. «Soy consciente de ello y me alegra mucho. En mi caso, probablemente sea el mejor día en lo futbolístico», señaló. Además, agradeció el apoyo de todos. «Eskerrik asko a toda la afición que nos apoya en todo este tiempo, ha sido increíble para el equipo todo este tiempo», añadió.