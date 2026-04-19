Oyarzabal, un seguro de vida en las finales: pleno de goles con España y la Real Sociedad

La final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid volvió a coronar a Mikel Oyarzabal como un seguro de vida cuando los títulos están en juego. El capitán de los donostiarras marcó desde el punto de penalti el 1-2 momentáneo, que minutos más tardes igualaría Julián Álvarez para mandar el partido a la prórroga y a una tanda que proclamó vencedor al conjunto txuri-urdin. Con su tanto en la final copera, Oyarzabal ya suma seis goles en finales con la Real Sociedad y la selección española.

El delantero volvió a demostrar en La Cartuja su puntualidad en las grandes citas. La primera de ellas fue en la final de Copa del Rey ante el Athletic Club, correspondiente a la temporada 2019/20 pero que se disputó en abril de 2021 por la pandemia. También desde los 11 metros, una de sus especialidades, el delantero anotó el tanto que devolvió la alegría a la afición donostiarra tras 34 años sin títulos. En un derbi vasco descafeinado por disputarse a puerta cerrada, el capitán txuri-urdin se quitó la ‘espinita’ celebrando ante los suyos otro título de Copa del Rey en la noche del sábado.

El idilio de Oyarzabal con España lo inició con la selección olímpica, con el oro en juego ante Brasil. El equipo carioca se impuso en la final de Tokio 2021, pero el ariete de Éibar ya dejar su primera muesca de cara a gol. Antes había estrenado su palmarés con el título del Europeo sub-21 en 2019, bajo la dirección de Luis de la Fuente, pero los goles corrieron a cargo de otros jugadores que también se convirtieron en claves con la Absoluta, como Dani Olmo y Fabián Ruiz.

Desde su estreno en 2021 como goleador en finales, Mikel Oyarzabal no ha fallado a su cita. Meses más tarde de colgarse la plata olímpica en Tokio, el eibarrés anotó en la final de la UEFA Nations League ante Francia. De nuevo, el resultado no acompañó y los goles de Mbappé y Benzema dejaron a Oyarzabal sin premio. Un mal sabor de boca que tardó tres años en poder quitarse… pero lo hizo por todo lo alto.

Con los ojos del mundo del fútbol puestos en la final de la Eurocopa de 2024 entre España e Inglaterra, todos ellos fueron a parar a un héroe aparentemente inesperado. No por historial en las grandes citas, pero sí por ser menos mediático que sus socios en ataque: Lamine Yamal y Nico Williams. Cuando el partido parecía abocado a la prórroga, la figura del delantero de la Real Sociedad emergió para anotar el tanto que le dio a España su cuarta Eurocopa.

Oyarzabal, lanzado al Mundial

La próxima gran cita que ya planea sobre el horizonte de Mikel Oyarzabal es el Mundial del próximo verano. El combinado español llegará al continente americano como una de las principales favoritas y con el de la Real Sociedad como uno de los fijos en el once de Luis de la Fuente. El delantero de Éibar es el máximo goleador en la etapa del seleccionador riojano, con el que también marcó en la final de la última UEFA Nations League; en la que España perdió ante Portugal en la tanda de penaltis.

Con su gol ante el Atlético, Oyarzabal ya suma seis goles en seis finales, con resultados dispares. Una cifra que buscará ampliar en Estados Unidos para elevar aún más su nombre entre los jugadores más destacados con la selección española.