La cuadrilla de Oyarzabal le recibe en Eibar frente a una sede de Bildu al ritmo de la ‘Potra Salvaje’

La cuadrilla del jugador de la selección española Mikel Oyarzabal lo ha recibido este miércoles en Eibar entre vítores, una pancarta en la que se puede leer «felicidades Mikel, campeón», y al ritmo de la canción Potra Salvaje. Además, esta impresionante bienvenida se ha hecho frente a la sede de Bildu.

Los amigos del jugador lo recibieron frente a la casa de sus padres y, tras todo el ruido que estaban provocando, Oyarzabal finalmente bajó para ver que sucedía, cuando finalmente se dio cuenta de lo que pasaba, se acercó a su cuadrilla con la que se abrazó y saltó mientras cantaban «Mikel, Mikel, Mikel Oyarzabal».

Por su parte, Mikel Oyarzabal fue el responsable de que España se alzase con la Eurocopa el pasado domingo, marcando en el minuto 87 después de un pase de Marc Cucurella. Ese tanto hizo que España pasase a la historia al convertirse en el país que más Eurocopas tiene (4).

Pintadas contra Oyarzabal y Merino

Por otro lado, tras la épica victoria de España en la Eurocopa, un grupo desconocido de radicales de la izquierda abertzale colocaron un cartel en Elorrio (Vizcaya), pueblo natal de la madre del jugador de la selección Mikel Oyarzabal, donde criticaban al equipo ganador de la Eurocopa.

Elorrio es un pueblo donde, desde 2023, gobierna EH Bildu. Por toda la localidad se pueden ver imágenes independentistas, apoyando a los presos de ETA e incluso alguna bandera republicana. La mayoría de los jóvenes abertzales apoyan el señalamiento a Mikel Merino y Oyarzabal

«No a la asimilación de la selección española. Nuestra selección vasca», puede leerse en la pancarta. Asimismo, debajo de ese mensaje pueden verse pintadas con los nombres de Mikel Oyarzabal y Mikel Merino junto a una esvástica nazi tachada y el calificativo de «traidores».

Debido a este acto de vandalismo, OKDIARIO se trasladó hasta Elorrio, donde se descubrió que los vecinos no quieren opinar sobre las pintadas y la pancarta cuando se les pregunta. Y no sólo no condenan el mensaje, algunos llegan a justificar llamar «traidores» a los futbolistas. Algunas excepciones, que tampoco alzan mucho la voz, son los únicos que lamentan lo sucedido. «Es una pena, porque él desciende de aquí. Pero ya sabes lo que hay», asegura un vecino.

Tras varias negativas por parte de los habitantes de Elorrio, una mujer se convirtió en la voz discordante pero, por miedo, tampoco quiso hablar con OKDIARIO. «Yo he tenido tantos problemas por tener un hijo ertzaina…», asegura mientras se aleja y evita al periodista. «Ellos no admiten lo de los demás», alcanza a decir. «La gente mezcla las churras con las merinas», dice otro vecino, indignado.

Asimismo, tras la expedición de OKDIARIO, el gaztetxe (un panfleto) acusó de «reaccionario» al periodista de OKDIARIO, Cake Minuesa. Este panfleto continúa diciendo que «con la excusa de estos mensajes» el periodista de OKDIARIO «difunde ideas reaccionarias y mentiras por el pueblo y redes sociales». Y claro, «para ello es urgente organizarse y ¡fuego a los provocadores!». Piden fuego y muestran su verdadera cara. Piden fuego y no es la primera vez.