Oyarzabal: «Esto es una familia en la que todo el mundo vale por igual»

Mikel Oyarzabal fue el gran héroe de la final con el gol que hizo en el minuto 86 de partido. El futbolista de la Real Sociedad, entre lágrimas y visiblemente emocionado, valoró la inmensa alegría que se llevó él y todo el equipo al conseguir la cuarta Eurocopa de la historia. Además, España se convirtió en el equipo con más trofeos de siempre: «Es una suerte llevarte esta alegría inmensa de haber pasado lo que he pasado».

«He hecho lo que me tocaba. He tenido la suerte de dar la victoria. Cuando pasas por momentos jodidos, ya solo estar aquí lo valoras mucho y si puedes ayudar como hoy, es lo máximo», comenzó el futbolista de la Real Sociedad y campeón de Europa. «Eso es parte también mía. Es una suerte llevarte esta alegría inmensa de haber pasado lo que he pasado. Esto es una familia en la que todo el mundo vale por igual. Estoy muy feliz y orgulloso de todos. Llevamos 45 días pegándonos esto es una familia. Es increíble», añadió.

«Me llega el balón de Dani, veo que Cucurella está corriendo, la toco y va dentro, poco más», comentó Oyarzabal sobre el gol que ya es historia de España.

