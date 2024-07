De nuevo estamos en la diana filoterrorista con amenazas… ¿Y todo por qué? Por sacar sus vergüenzas y molestar a los mafiosos de Elorrio. A los que amenazan a los futbolistas Oyarzabal y Merino, y les llaman «traidores», no les gusta que nadie les diga nada, ni que se les muestre sus vergüenzas y, por eso sigue la pintada frente al Ayuntamiento nacionalista y batasuno donde se lee «puta España» y esvástica nazi señalando a los futbolistas españoles de la Real.

¿Qué quieren los terroristas de ETA como Otegi? ¿Que los que vayamos a contar la verdad no mostremos cómo amenazan y atenazan a su pueblo vasco y que terminemos en el fuego? Porque eso es lo que dicen: «¡Fuego a los provocadores! ¡Organízate contra el fascismo!». Al día siguiente de nuestro reportaje nos piden fuego. Fuego como a Puelles, que murió incendiado en su coche mientras gritaba: «¡Sacadme de aquí!». O fuego con el arma que disparó al periodista Lacalle… ¿Qué tipo de fuego?

ETA cometió más de 3.500 atentados y asesinó a casi 1.000 personas. Miles de españoles viven el resto de sus vidas con una vida mutilada por los asesinos terroristas y es hoy, justo al día siguiente de que les mostremos cómo son, cuando ponen una pancarta que dice: «¡Fuego a los provocadores! ¡Organízate contra el fascismo!».

Los etarras de eso saben, saben de fuego, de incendiar vivos a inocentes, de coches bombas… y de eso entienden como expertos terroristas. El cartel es asqueroso pero es que, además, lo han publicado en su Gaztetxe, vaya su panfletexe, donde amenazan a los futbolistas por rabia y odio por los éxitos de España.

Según el Gaztetxe «ayer por la tarde un periodista reaccionario», Cake Minuesa de OKDIARIO, «se acercó a Elorrio para amenazar (ojo, empiezan ya mintiendo) a la gente a raíz de las pintadas aparecidas (pintadas aparecidas, debe ser, por arte de magia) dirigidas contra la selección española y contra los jugadores de la Real que han jugado allí». Hablan en pasado como si no fueran a jugar más, deben creer que han conseguido que renuncien, habrá que preguntarles a esos jugadores si van a dejar la selección por las pintadas.

Y sigue el Gaztetxe diciendo que «con la excusa de estos mensajes» el periodista de OKDIARIO «difunde ideas reaccionarias y mentiras por el pueblo y redes sociales». Y claro, «para ello es urgente organizarse y ¡fuego a los provocadores!». Piden fuego y muestran su verdadera cara. Piden fuego y no es la primera vez.

En Elgóibar desde OKDIARIO nos acercamos a preguntar al terrorista que acogió a los asesinos de Miguel Ángel Blanco y un centenar de manifestantes a favor de ETA nos obligaron a salir del pueblo violentamente por las amenazas entre patadas y empujones. Al día siguiente la cara de Cake Minuesa aparecía por el pueblo. Y, hace unos meses, de nuevo aparecíamos en la diana de los terroristas en Oñate con la diversión etarra llamada tiro al facha.

Nos tendréis que matar. La democracia se defiende. La libertad se defiende y se da la cara. Los de las amenazas podréis callar a esa llamada mayoría silenciosa pero a los medios de comunicación que luchamos por una España en libertad nunca.

He ido a tierras vascas, voy e iré de tapas, de txikitos y a hacer denuncia social sin renunciar a ningún lugar de España, faltaría. No nos vais a silenciar ni vosotros ni vuestros socios al frente de un Gobierno traidor que no puede ocultar lo que verdaderamente sois: terroristas.

Nunca nos vais a callar, me tendréis que matar si queréis silenciar mis reportajes. Nos tendréis que matar a todos. Y a los valientes que compartís nuestros reportajes en libertad, gracias.