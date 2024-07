Otegi rabia porque España ganó la Eurocopa con el gol de un futbolista vasco

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, rabió por la brillante victoria de España en la Eurocopa, un triunfo que se celebró en todas partes del país, incluido el País Vasco. Además, la selección española derrotó a Inglaterra en la final gracias a un gol de un jugador vasco, Mikel Oyarzabal, que anotó el tanto de la victoria en el minuto 86. El otro gol de España en el partido fue de Nico Williams, futbolista navarro que juega en otro equipo del País Vasco, el Athletic Club.

«¡Nuestra nación, nuestra gente, nuestra selección nacional!», escribió Otegi en sus redes sociales compartiendo la imagen del famoso derbi vasco de 1976, cuando los capitanes de la Real Sociedad y Athletic Club, Inaxio Kortabarria y José Ángel Iribiar, sacaron la ikurriña en el extinto estadio de Atocha.

Otegi vivió un domingo muy duro con el fútbol no ya sólo por la victoria de España en la final de la Eurocopa, que también, sino por ver como las ciudades del País Vasco se llenaban de pantallas gigantes y camisetas y banderas de España. La gente salió de forma mayoritaria en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y otras localidades del País Vasco a vibrar con la final de la Eurocopa y, sobre todo, con su posterior victoria.

Eso no le gustó nada al líder de EH Bildu, el socio de Pedro Sánchez condenado en su momento por terrorismo. La final hizo mella en Arnaldo Otegi, que además compartió también en sus redes sociales un mensaje en el que demostraba su dolor por la victoria de España en la Eurocopa: «No les basta con imponer sus colores, no les basta con imponer su rey, no les basta con imponer su selección, no les basta con nada, ahora tienes que aplaudir. Pues va a ser que no».

Otegi rabia por la victoria de España en la Eurocopa

Dolorido todavía por el triunfo de España, Otegi explicó este lunes que «nunca» se alegrará de las victorias de las selecciones de España porque «no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno», y porque, además, el Estado español «niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca».

Otegi siguió rabiando y aseguró que no vio la final de la Eurocopa porque «no me veía representado en ese partido»: «Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos».

En este sentido, Otegi ha dejado entrever que si iba con alguien en esa final, era Inglaterra: «No soy muy proinglés» pero Inglaterra «tiene una diferencia» respecto a España y Francia, y es que «deja jugar a Escocia, Gales e Irlanda, acepta que Escocia vote y reconoce la autodeterminación de Irlanda».

Grandes celebraciones en el País Vasco

Aunque no le guste al líder de Bildu, en las ciudades del País Vasco se celebró a lo grande la victoria de España. Una selección española que conquistó la cuarta Eurocopa con varios futbolistas vascos en su plantilla que han demostrado un sacrificio y un gran compromiso con España. Entre esos jugadores se encuentra Mikel Oyarzabal, autor del gol de la victoria de la selección en la final. El futbolista de la Real Sociedad fue el héroe de España y su nombre queda ya grabado para la historia del fútbol español y europeo.

Además, el otro gol de la final lo marcó Nico Williams, un navarro que juega en el Athletic. Y otro futbolista pamplonés, Mikel Merino, fue el salvador de España en los cuartos de final ante Alemania con un gol épico en la prórroga. Los dos juegan en equipos vascos: Athletic Club y Real Sociedad. Y al jefe de Bildu le encantaría que los dos participaran en la selección vasca, porque ellos consideran que Navarra también es una provincia de su fantasiosa Euskal Herria.

Ante el hecho de que los goleadores de España en la final de la Eurocopa fueran estos jugadores vascos o que juegan para equipos vascos, Otegi ha dicho que se alegra por ellos, pero que «metieron los goles con la selección española». También comentó que «podemos engañarnos a nosotros mismos con el famoso Basque Team, diciendo que, de alguna manera, los vascos vamos a las Olimpiadas como vascos».