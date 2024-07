Aparecen carteles separatistas y pintadas contra Merino y Oyarzabal en Elorrio (Vizcaya): «Traidores»

Un grupo desconocido de radicales de la izquierda abertzale ha colocado un cartel en Elorrio (Vizcaya), pueblo natal de la madre del jugador de la selección española Mikel Oyarzabal, donde critican al equipo ganador de la Eurocopa. «No a la asimilación de la selección española. Nuestra selección vasca», puede leerse en la pancarta. Asimismo, debajo de ese mensaje pueden verse pintadas con los nombres de Mikel Oyarzabal y Mikel Merino junto a una esvástica nazi tachada y el calificativo de «traidores».

Este suceso, que recuerda a los peores años de la organización terrorista ETA cuando se señalaba públicamente a los ciudadanos, se ha producido en un municipio gobernado por EH Bildu desde 2023 y donde campan a sus anchas juventudes de la izquierda abertzale como Ernai. Esta organización juvenil está vinculada al partido independentista vasco Sortu donde David Pla, último líder de ETA, es responsable de la orientación estratégica.

Cabe decir que los carteles y las pintadas que aparecieron durante la pasada madrugada en Elorrio han levantado la polémica en redes sociales donde cientos de usuarios han criticado este lamentable suceso justo el día de la celebración de la Eurocopa. «Mikel Oyarzabal dio ayer la victoria a España en la Eurocopa con su gol de decisivo, pero antes de eso tuvo que recibir una mala noticia. El sábado en Elorrio, el pueblo natal de su madre, unos tipejos hicieron unas pintadas amenazantes contra él y Mikel Merino. Les dicen traidores junto a una esvástica, y también colocaron una pancarta que rezaba ‘No a la asimilación de la Selección española’», explica un internauta. «Aparecen pancartas y pintadas en el pueblo de la madre de Oyarzabal. Así son esta gentuza, les encanta señalar», dice otro.

Ahora bien, la izquierda abertzale también ha manifestado su intolerancia hacia la selección española a través de hechos que están siendo investigados por la policía. Así, este domingo, un grupo de radicales separatistas le arrancaron una bandera de España del cuello a una joven en la Plaza de la Constitución en San Sebastián.

Este suceso fue grabado en video y difundido en redes sociales donde se ha vuelto viral con miles de reacciones. En él se ve como un grupo de hasta seis hombres rodean a dos chicos y una joven. Acto seguido, uno de ellos intenta arrancarle la bandera de España del cuello a la chica dandole un tirón que casi la tira al suelo. Tras esto varios de ellos le desenrollan la bandera y se la llevan. Sin embargo, en la plaza se encontraban varios agentes de la policía autonómica que los identifican y les quitan la bandera de España que acaban de robar. En el video también se ve como la joven abandona con un amigo el lugar de los hechos entre lloros por la agresión vivida.

Otegi y la selección

El odio hacia los símbolos de España se extiende también a las altas esferas de la política. Precisamente, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que «nunca» se alegrará de las victorias de la selecciones de España porque «no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno», y porque, además, el Estado español «niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca».

«Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición, y, por lo tanto, nunca me voy a alegrar cuando ganan España o Francia. No es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. No me siento representado ni por Francia ni por España», ha asegurado durante una entrevista en el medio EITB.