Investigan a un grupo de abertzales por arrancar la bandera de España a una joven en San Sebastián

La celebración de la final de la Eurocopa que se saldó con la victoria de España frente a Inglaterra, también ha traído incidentes en distintas partes del país. Uno de ellos ocurrió este domingo por la tarde en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, donde varios radicales de la izquierda abertzale fueron identificados por la Ertzaintza después de que le arrancasen del cuello una bandera de España a una joven que se encontraba charlando con unos amigos.

El suceso fue grabado en video y difundido en redes sociales donde se ha vuelto viral con miles de reacciones. En él se ve como un grupo de hasta seis hombres rodean a dos chicos y una joven. Acto seguido, uno de ellos intenta arrancarle la bandera de España del cuello a la chica dandole un tirón que casi la tira al suelo. Tras esto varios de ellos le desenrollan la bandera y se la llevan. Sin embargo, en la plaza se encontraban varios agentes de la policía autonómica que los identifican y les quitan la bandera de España que acaban de robar. En el video también se ve como la joven abandona con un amigo el lugar de los hechos entre lloros por la agresión vivida.

Este suceso ha despertado la crítica de cientos de usuarios que han denunciado la actitud de los extremistas hacia una joven que parece ser menor de edad. «ETA ya no mata, pero sigue queriendo condicionar la vida de los vascos. Se sienten impunes para rodear, amenazar, agredir y robar a plena luz del día. Esto es el País Vasco. Asco infinito», ha dicho un internauta. «Arrancan una bandera de España del cuello de una chica pegándole tirones en San Sebastián. Por lo que sea, solo se atreven a hacérselo a mujeres y en grupo», ha escrito otro.

Según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes policiales, los agresores de la jóven fueron identificados por los agentes pero no los detuvieron. Ahora bien, los hechos se están investigando en estos momentos y la Ertzaintza no descarta realizar detenciones por lo ocurrido.

Otegi y la victoria de España

El odio hacia los símbolos de España se extiende también a la política. Precisamente, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que «nunca» se alegrará de las victorias de la selecciones de España porque «no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno», y porque, además, el Estado español «niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca».

«Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición, y, por lo tanto, nunca me voy a alegrar cuando ganan España o Francia. No es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. No me siento representado ni por Francia ni por España», ha asegurado durante una entrevista en el medio EITB.