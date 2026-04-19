De Zubieta al cielo: Marrero, el héroe de la Real Sociedad que emuló a Arconada con una «chuleta»

No todos los héroes llevan capa, el de la Real Sociedad lleva guantes. Se llama Unai Marrero, tiene 24 años y ha tocado el cielo en Sevilla. El portero de Copa de Matarazzo encumbró a los txuri-urdin hacia su cuarta Copa del Rey desde el punto de penalti, la parte del partido que le «pone cachondo», según su compañero Barrenetxea. Detuvo dos, a lanzamientos de Sorloth y Julián Álvarez, y amarró la gloria y el MVP del partido. La fiesta y el título viajan a San Sebastián.

A Marrero, crecido en Zubieta, -cantera de la Real Sociedad- apenas le habían tirado dos penaltis en la élite. Uno se lo paró a Mbappé y otro se lo marcó Luis Rioja. Claro que, lo suyo con las tandas de penaltis es una historia de amor. En octavos de final, de la presente edición de Copa del Rey, le negó la clasificación a Osasuna al detener dos lanzamientos. A Moncayola y Catena. «Estaba en mi salsa», dijo aquel entonces. «Me gusta la marcha», aseveró tras conquistar la Copa.

También en la tanda de penaltis y también con dos paradas. Luego confesó su secreto. «Lo hice con tranquilidad y con una chuleta. Estaba mentalizándome con los lanzadores, a dónde tiraban… viviendo el presente. Álex me dio buenos consejos, el entrenador de porteros me ayudó. Yo estaba tranquilo, en mi salsa. Piensas poco. También estaba detrás la afición y me he venido arriba. Paré dos penaltis y estoy muy feliz, todavía no soy muy consciente de lo que ha pasado aquí», explicó.

Su actuación recordó a 1987. También con Real Sociedad y Atlético como protagonistas de la fiesta y también en la tanda de penaltis. Idéntico desenlace con dos fallos rojiblancos, incluso con el héroe en el mismo foco. Arconada, el mítico portero, detuvo un lanzamiento y coronó a su equipo. Arconada, como Marrero, también se había criado en la cantera de la Real Sociedad y desarrollado su carrera en San Sebastián.

Marrero devolvió la gloria a su equipo sin capa, pero con los guantes de Arconada. Y eso que su presencia corrió riesgo tras lesionarse el pómulo. «Si te soy sincero sí lo he pensado, el camino comenzó con el Negreira, Reus, Ourense y luego Osasuna. Estaba bien, pero vino la lesión. Fue un golpe duro para mí, quedaban muchos partidos y sabía que se me escapaban. He apurado para llegar, no sé si estaba escrito, pero estoy muy feliz», detalló. Unai Marrero Arconada.