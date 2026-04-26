Rajadón de Sergio Camello contra el arbitraje español: «¡Es una mierda!»

Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, ha protagonizado una gran rajada contra el arbitraje español después de la polémica en el encuentro que este domingo ha enfrentado a su equipo ante la Real Sociedad. El futbolista del Rayo ha dicho que el fútbol «se está convirtiendo en una mierda» por esas decisiones arbitrales.

«Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño, esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas y ahora ya no es eso», ha dicho Camello tras el partido.

El encuentro en Vallecas fue muy polémico, especialmente en una jugada que pasó de ser gol del Rayo Vallecano (era el 2-2) a penalti a favor de la Real Sociedad (que anotó Oyarzabal para poner el 1-3). El árbitro, tras revisión de VAR, anuló el tanto del conjunto madrileño porque a su juicio había habido un penalti antes a favor del club vasco.

Además de otras decisiones (Isi Palazón fue expulsado casi al final del partido por roja directa), Sergio Camello se refería a esa jugada y a lo protagonistas que quieren ser los árbitros. «Van a ver una jugada al VAR muy dudosa y yo creo que no es penalti en la vida. Ya no sólo para pitar penalti, sino para anularnos un gol. Aunque lo hubiera parado Dani Cárdenas era un castigo tremendo», ha dicho el jugador del Rayo Vallecano.

El cabreo del futbolista español, heróe de la selección en los últimos Juegos Olímpicos de París, fue tremendo. «Presumimos que es la Liga más grande y nos confundimos con las cosas que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas. La gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo», siguió Camello en declaraciones a DAZN tras el partido. «Nos estamos jugando la vida para que nos piten ese penalti. Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol», concluyó.