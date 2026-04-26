Escándalo en el fútbol italiano: la Fiscalía investiga al designador de árbitros por fraude deportivo

Al fútbol italiano no le paran de salir escándalos. A lo puramente deportivo, tras quedarse fuera del Mundial por tercera edición consecutiva, se une ahora uno arbitral. Gianluca Rocchi, el máximo responsable de la designación de los árbitros en la Serie A y Serie B (primera y segunda división en Italia), está siendo investigado por la Fiscalía por presunta «participación en fraude deportivo».

Rocchi, uno de los árbitros más utilizados por la UEFA en los últimos años (ya retirado), habría presuntamente presionado a colegiados en Italia en la sala VAR durante varios partidos. En concreto, se investigan injerencias de Rocchi en la toma de decisiones arbitrales durante varios encuentros disputados en 2024 y 2025.

Así, la Fiscalía de Milán ha entrado de lleno en un caso que amenaza con explosionar otra vez al fútbol italiano, que hace 20 años ya se enfrentó al famoso Calciopoli, en el que se comprobó la participación de árbitros en ayudas deportivas a algunos equipos y que acabó con varios conjuntos sancionados, el caso más recordado el de la Juventus, que fue descendida a segunda división.

Ahora se investiga si Rocchi presionó a árbitros que estaban en el VAR para que cambiaran su decisión inicial. Entre los partidos que se analizan está el Udinese – Parma del 1 de marzo de 2025, cuando, durante la revisión de una posible mano dentro del área, se produjo un cambio de criterio de forma repentina en el que el árbitro asistente del VAR pasó en pocos segundos de considerar que no era penalti a recomendar que el árbitro fuera a revisar la jugada personalmente en el monitor a pie de campo.

Según lo que se investiga, apoyada en vídeos que han publicado algunos medios italianos, Rocchi se habría levantado de su puesto para golpear varias veces el cristal de la sala VAR con el fin de llamar su atención, quienes a su vez habrían avisado al árbitro para que realizara una revisión en el monitor.

Otro encuentro analizado es el Inter de Milan – Verona del 8 de enero de 2024, en el que se analizó un presunto codazo de Alessandro Bastoni sobre Duda en una acción dentro del área que no fue sancionada. En el diálogo entre el árbitro de campo y el VAR, este último optó por validar la jugada y el gol posterior del Inter tras revisar las imágenes, sin activar la posibilidad de revisión en el monitor. Los investigadores estudian si la decisión se ajustó estrictamente a los protocolos o si pudo existir una omisión en la revisión de una posible infracción previa en la acción.

Ante este escándalo, Gianluca Rocchi, que dirigió varios partidos de equipos españoles en competiciones europeas, se ha apartado del cargo de designador del Comité de Árbitros italiano (CAN). «He decidido autosuspenderme, con efecto inmediato, del cargo de responsable del CAN», ha dicho, añadiendo que saldrá «indemne» de este caso. «Esta decisión, dolorosa, difícil, pero compartida con mi familia, pretende permitir el correcto desarrollo de la fase judicial, de la cual estoy seguro saldré indemne y más fuerte que antes», explicó Rocchi.