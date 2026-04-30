Rayo Vallecano – Estrasburgo en directo: el partido de la Conference League hoy en vivo

El Rayo Vallecano y el Estrasburgo disputan este jueves 30 de abril la ida de las semifinales de la Conference League en el Estadio de Vallecas. El primer de los dos duelos por alcanzar la primera final europea de la historia del humilde conjunto franjirrojo. 180 minutos, si no más, por una plaza que deje un legado. Sigue en directo el minuto a minuto de este Rayo Vallecano – Estrasburgo de la Conference League, con los comentarios, ocasiones y goles de esta semifinal en OKDIARIO.

Rayo Vallecano – Estrasburgo, en directo

Horario del Rayo Vallecano – Estrasburgo: a qué hora es el partido

La UEFA ha fijado este Rayo Vallecano – Estrasburgo para el jueves 30 de abril, con inicio a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera una previa sin incidentes para que el balón ruede con normalidad en el Estadio de Vallecas.

Dónde ver el Rayo Vallecano vs Estrasburgo en TV y online

El partido se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones, canal de pago incluido en la plataforma Movistar+. Por tanto, no estará disponible en abierto. También podrá seguirse en streaming mediante la app de Movistar+, accesible desde móviles, tablets, smart TV y ordenadores a través de su web.

Dónde escuchar por radio el Rayo Vallecano – Estrasburgo

Los aficionados que no puedan verlo en televisión o internet podrán seguir el partido en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Vallecas para narrar todo lo que ocurra.

Estadio y árbitro del Rayo Vallecano – Estrasburgo

El encuentro se disputará en el Estadio de Vallecas, inaugurado en 1976 y con capacidad para unos 14.700 espectadores. Se espera un lleno absoluto en una noche histórica para el conjunto franjirrojo.

¿Quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – Estrasburgo?

La UEFA ha designado al árbitro lituano Donatas Rumsas para dirigir el partido, mientras que el polaco Tomasz Kwiatkowski estará al frente del VAR, encargado de revisar las jugadas polémicas durante el encuentro.