Vallecas impulsa el sueño del Rayo: brutal recibimiento al equipo antes de la semifinal de la Conference

Vallecas quiere la Conference League y lo ha dejado claro con el espectacular recibimiento al Rayo Vallecano a su llegada al estadio, donde se mide este jueves al Estrasburgo. Si contra el AEK de Atenas, en los cuartos de final, el ambiente ya asombró, de cara a la ida de las semifinales, la afición franjirroja se ha superado. Miles de aficionados se han congregado en la avenida de la Albufera y en la calle Payaso Fofó de Madrid, donde se sitúa el estadio, para darle la bienvenida al equipo a su llegada.

Los jugadores entraron a pie al estadio de Vallecas, donde esperaban miles de rayistas que este jueves pueden firmar el récord histórico de asistencia a un partido del Rayo como local. La ocasión lo merece. Son las primeras semifinales de la historia del Rayo Vallecano en Europa, en sus casi 102 años de historia.

El partido de todo un siglo. En él, buscarán encarrilar su presencia en la final de la Conference League, que se celebrará el próximo 27 de mayo en Leipzig. Para esta ida contra el Estrasburgo, como no podía ser de otra forma, está todo vendido, por lo que serán casi 15.000 los espectadores que abarroten las gradas del viejo estadio de Vallecas.

La fiesta no se ha hecho esperar y, en las horas previas al partido, la afición se ha congregado para recibir a los jugadores de Iñigo Pérez. A eso de las 18:30 horas los protagonistas llegaban al estadio bajo una nube de humo y con miles de aficionados empujando en busca de un sueño: el primer título continental de la historia del Rayo.

El Rayo y Vallecas suspiran por la Conference

Toda vez que han superado ya el anterior registro del Rayo en Europa, que data de 2001, cuando participaron por primera y, hasta ahora, única vez, buscan meterse en una final histórica para el club modesto por excelencia de nuestro fútbol. Para ello deberán superar al octavo clasificado de la liga francesa, que viene de cargarse al Rijeka y al Mainz.