Sólo 90 minutos separan al Rayo Vallecano de la primera final de su historia. En el peor de los casos, serán 120′. No querían excederse en ilusión al principio de la temporada, ni marcarse un objetivo claro pero a estas alturas es imposible no hacerlo. El sueño de la Conference League mantiene en vilo a todo un barrio de Madrid, «el más grande de Europa», que dijeron en la ida y que se hará notar en Estrasburgo de cara a la vuelta de las semifinales de la tercera competición continental, con unos 1.500 rayistas en las gradas. Ganaron 1-0 la pasada semana y, ahora, tocará defender la renta en Francia. No será sencillo, pero ni mucho menos imposible.

A un paso está el equipo de Iñigo Pérez de ponerle el broche de oro a esta competición. El penúltimo escalón de esta Conference para por la región de Alsacia, donde el Racing de Estrasburgo buscará la remontada. Lo hicieron ya en cuartos de final ante el Mainz, dándole la vuelta a un 2-0 con un 4-0. No se fía el técnico franjirrojo, pero tampoco se conforma con haber llegado hasta las semifinales. «No voy a permitirme el ‘estar aquí es un orgullo y es suficiente’», que señalaba el entrenador antes del encuentro, dejando claro que, una vez aquí, el objetivo es estar en Leipzig.

Para ello, el Rayo Vallecano deberá sostener el resultado de la ida. Se impusieron en Vallecas por la mínima, gracias a un gol de Alemao, en un partido en el que tuvieron ocasiones para ampliar la renta, mientras que el Estrasburgo no llegó ni siquiera a disparar a puerta. La corta ventaja con la que cuentan les hará estar en alerta durante todo el choque ante un equipo que en casa es más que peligroso.

El Estrasburgo suma tres victorias y tres empates como local este curso en la competición, habiendo ganado a dos de los mejores equipos de la Conference en esos encuentros. Crystal Palace –posible finalista– y Mainz, cayeron en La Meinau, además del Breidablik islandés. Por su parte, el Brondby, en la fase previa; Jagiellonia, en la fase de liga, y el Rijeka, en octavos, firmaron tablas en el estadio del conjunto galo.

Ahora, el Rayo espera no caer y poder cerrar así su clasificación para la final. Los franjirrojos han superado las anteriores eliminatorias tras perder la vuelta, pero ahora no podrán caer si quieren mantener vivo este sueño en el que se ha convertido la competición. Llegan lanzados, tras encadenar cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, con tres triunfos y un empate. Con la permanencia en Primera prácticamente asegurada un año más, ahora tienen la posibilidad de cerrar su pase a la primera final de su historia.

Un Rayo que ilusiona

Más de un siglo han esperado en Vallecas para ver a La Franja en una situación como la actual. Sólo dos semifinales datan en su historia, firmadas en Copa del Rey, cayendo en 1982 contra el Sporting y en 2022 frente al Betis. En su segunda participación en competición europea, tras la de 2001 en la antigua Copa de la UEFA, buscan la primera final en sus 102 años de vida.

En aquella ocasión, el Alavés –a la postre subcampeón ante el Liverpool– fue el encargado de poner fin a su andadura en Europa en los cuartos de final. Ahora, los han superado y están a un paso de disputar el título, en la final que se celebrará en Alemania el próximo 27 de mayo. Allí esperarán o Crystal Palace o Shakhtar Donetsk (1-3 en la ida para los ingleses).

La ilusión por esta Conference ponía en duda el rendimiento del Rayo en Liga y, lo cierto, es que no ha sido el mejor hasta este tramo final. De hecho, llegaron a estar una jornada entre los tres últimos. Pero con el crecimiento de la ilusión y la confianza del grupo en esta competición, han comenzado a volar también en competición doméstica, firmando victorias importantes ante rivales directos como Espanyol y Getafe, además de sacar un empate contra la Real Sociedad en un partido en el que fueron claramente perjudicados.

Por culpa de ese duelo ante los donostiarras, Isi Palazón ha sido sancionado con siete encuentros en Liga. Sin embargo, Iñigo sí que puede contar con él en La Meinau, donde será uno de los líderes de este Rayo que sacará las armas junto a un ejército de 1.500 personas en las gradas en busca del mayor hito en la historia de esta humilde entidad.