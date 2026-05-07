Aston Villa y Friburgo disputarán la final de la Europa League 2025/26. El equipo inglés y el conjunto alemán se enfrentarán en el partido más importante de la segunda competición europea. La final será el miércoles 20 de mayo y se jugará en Estambul (Turquía).

Ambos equipos remontaron la eliminatoria de semifinales en los partidos de vuelta, los dos jugando este encuentro en sus estadios. El Aston Villa, entrenado por Unai Emery, goleó al Nottingham Forest, también inglés, con un 4-0 con el que dio la vuelta al 1-0 de la ida. Por su parte, el Friburgo derrotó por 3-1 al Sporting de Braga portugués y también remontó el resultado del encuentro de ida, que fue de 2-1.

Así, Aston Villa y Friburgo disputarán la final de la Europa League 2026, que se jugará en el Vodafone Park de Estambul, la habitual casa del Besiktas turco. Estos dos equipos pelearán por el prestigioso título de la que es la segunda competición europea a nivel de clubes.

El Aston Villa, que quedó segundo en la fase liga, ha eliminado al Nottingham Forest en semifinales, Bolonia en cuartos y Lille en semifinales para llegar a esta final. Por su parte, el Friburgo alemán, que quedó séptimo, fue el equipo que se cargó al Celta de Vigo en cuartos de esta Europa League. Además del cuadro español y del mencionado Sporting de Braga, el Friburgo también eliminó al Genk belga en octavos.

Tanto Aston Villa como Friburgo jamás han sido campeones de esta Europa League (anteriormente llamada Copa de la UEFA) e incluso nunca habían llegado a una final de esta competición. De ahí que ya sepamos que habrá un nuevo campeón en este torneo.

El equipo que gane, además, tendrá un billete directo para la próxima Champions League. Al Aston Villa en principio no le hace falta, ya que en la Premier League es quinto (plaza que en la liga inglesa da acceso a la Champions) con seis puntos de ventaja sobre el sexto clasificado cuando quedan nueve en juego.

Al Friburgo sí le daría una plaza extra en Champions, ya que el conjunto alemán es séptimo en la Bundesliga, por lo que en este caso sí se aprovecharía el beneficio de que el campeón de la Europa League vaya a la Champions.