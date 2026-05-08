La Conference tendrá su segunda final consecutiva entre un equipo español y un club inglés

La del próximo miércoles 27 de mayo (21:00 horas) será la quinta final en la historia de la Conference League, instaurada en 2021 como la tercera competición europea, un nuevo foco para la clase media que ha dejado auténticos partidazos en estos últimos cuatro años. La final en Leipzig de esta temporada será entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, la segunda final consecutiva de Conference entre un equipo inglés y un español, tras el Betis-Chelsea del pasado año.

El Rayo Vallecano hizo historia este jueves accediendo a su primera final europea. Los franjirrojos se comieron al Estrasburgo logrando la victoria por la mínima en ambos partidos, tanto en la ida como en la vuelta, demostrando superioridad y un gen competitivo más que activo, el mismo que les ha servido para ir pasando eliminatoria tras eliminatoria hasta colarse en la final. El Crystal Palace, que doblegó también en ambos partidos al Shakhtar Donetsk (1-3 y 2-1), será el que les dispute el título.

Es, además, un éxito para la Liga y la Premier League en esta Conference League, otra final entre equipo español e inglés. Ambos equipos eran la única representación de sus competiciones, no había ningún otro club de sus federaciones, suficientes para representar y alcanzar el máximo éxito. Logran así la segunda final entre España e Inglaterra, segunda vez que un equipo español lucha por el título (Betis y Rayo) y tercera de un inglés (West Ham, Chelsea y Crystal Palace).

Para España es un éxito mayúsculo, no solamente por tener a un equipo en una final, sino por lo que supone para la competición en sí. Y es que la Liga tendrá de manera matemática cinco equipos en la Champions League la próxima temporada, superando en puntos a Alemania. Ahora el sexto será equipo de Europa League y el séptimo de Conference. El Rayo Vallecano tiene también en juego, ganando la final, un billete extra para la Europa League, quede como quede en Liga.

Este próximo 27 de mayo está en juego el primer título de Conference League para España. El Betis tuvo la primera oportunidad para alzarse con ella el pasado año pero le fue arrebatado el título por el Chelsea, en una final donde los ingleses dominaron con fuerza (1-4). Antes, otras tres finales: Olympiacos-Fiorentina (1-0), Fiorentina-West Ham (1-2) y Roma-Feyenoord (1-0). La Premier luchará por llevarse su tercera Conference League en el Rayo Vallecano-Crystal Palace.

El camino del Rayo Vallecano hasta esta final ha sido duro, muy exigente. Todo comenzó el mes de agosto con el play off de acceso a la fase de liguilla: superaron al Neman bielorruso con un contundente 5-0 global. Completaron una gran fase de acceso a eliminatoria venciendo en casa a todos sus rivales: Shkëndija macedonio (2-0), Lech Poznan polaco (3-2) y Drita kosovo (3-0). A domicilio tuvieron que vérselas con Häcken sueco (2-2), Slovan Bratislava eslovaco (2-1) y Jagiellonia polaco (1-2).

En octavos de final vencieron en la ida al Samsunspor turco (1-3) y cayeron en Vallecas (0-1) pero fue suficiente para encontrarse en cuartos ante el histórico AEK griego, con ajustado 3-0 en la ida y 3-1 en la vuelta en Atenas que definió la eliminatoria. En estas semis ante el Estrasburgo, doble victoria por la mínima que vale una final, su primera final europea en toda su historia.