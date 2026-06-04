Impresionante: el himno de España es interpretado por gaitas en un Riazor entregado a la Selección

El himno de España sonó de una manera muy particular y especial en Riazor, donde los hombres de Luis de la Fuente jugaron el primero de sus dos amistosos previos al debut en el Mundial contra Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta. La Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense fue la encargada de interpretar los acordes nacionales.

Riazor, que hace unos días celebraba el regreso del Deportivo a Primera División, presentó una grandísima entrada y estuvo entregado a los hombres de Luis de la Fuente desde el momento del himno, cuando el estadio se llenó de banderas de España. Además, al terminar, el cielo de La Coruña se tiñó con los colores de la bandera española gracias a una exhibición de humo.

El encuentro contra Irak fue el primero de los dos amistosos que tuvo que disputar España antes del Mundial, pero el único que jugó en territorio nacional. El próximo 8 de junio se medirá a Perú en Puebla y, después, llegará la hora de la verdad para el combinado nacional.