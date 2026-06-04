De La Fuente da descanso a Oyarzabal, Rodri, Pedri y Cucurella; Gonzalo apunta a debutar

La selección española afronta este jueves en Riazor su primer amistoso de preparación para el Mundial con varias ausencias destacadas. Luis de la Fuente ha optado por dar descanso a Rodrigo, Cucurella, Oyarzabal y Pedri, que no participarán en el duelo ante Iraq en un plan diseñado para gestionar cargas antes del inicio del torneo.

A estas bajas se suman las de Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y tampoco estarán disponibles para el compromiso en A Coruña. Además, el seleccionador tampoco podrá contar con David Raya, Fabián Ruiz y Martín Zubimendi.

Los tres disputaron recientemente la final de la Champions y tendrán unos días más de descanso antes de incorporarse plenamente a la dinámica del grupo. Quien sí apunta a tener protagonismo es Mikel Merino, que dispondrá de minutos para seguir acumulando ritmo competitivo.

Las numerosas ausencias abren la puerta a oportunidades para varios futbolistas y uno de los nombres propios puede ser Gonzalo. El delantero tiene serias opciones de partir de inicio ante Iraq y aprovechar la ocasión para reivindicarse en un encuentro marcado por las rotaciones. El choque de Riazor será la primera prueba de España antes de afrontar el Mundial.

Tras el amistoso, la expedición pondrá rumbo el viernes a Chattanooga desde Santiago, donde continuará su preparación de cara al debut en la gran cita internacional. Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles, De la Fuente ha apostado por una gestión prudente de esfuerzos en una convocatoria marcada por descansos, finales recientes y procesos de recuperación.