España-Iraq: primer test mundialista

La cuenta atrás para el Mundial ya ha comenzado. La selección española afronta este jueves (21:00 horas) en Riazor su primer examen antes de viajar a Estados Unidos y lo hará frente a Iraq, una de las selecciones que también estará presente en la cita mundialista. Más allá del resultado, el encuentro servirá para que Luis de la Fuente empiece a perfilar el equipo con el que intentará conquistar la segunda estrella para el fútbol español. Aunque el seleccionador ya advirtió en la previa de que esta prueba quiere que sea exigente.

El seleccionador llega al amistoso condicionado por varias ausencias de peso. Hasta seis futbolistas no estarán disponibles para el duelo de La Coruña, tres por lesión y otros tres debido a sus compromisos recientes con la final de la Champions.

Especialmente sensibles son las bajas de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. Los tres continúan recuperándose de problemas musculares y su presencia en el debut mundialista frente a Cabo Verde sigue siendo el gran objetivo del cuerpo técnico. En el caso de Lamine y Nico, además, se trata de dos jugadores llamados a ocupar un puesto en el once titular cuando alcancen el cien por cien de sus condiciones físicas.

Tampoco estarán David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz. Los tres se incorporarán al grupo en los próximos días una vez concluidos sus compromisos tras la final de la Champions y comenzarán a trabajar con el resto de compañeros ya en Chattanooga, donde España establecerá su cuartel general durante el Mundial.

Gonzalo tendrá una nueva oportunidad

Una de las grandes atracciones del partido será Gonzalo García. El delantero del Real Madrid continúa acumulando experiencias con la absoluta y volverá a tener una oportunidad para reivindicarse ante Luis de la Fuente.

Aunque forma parte del grupo de apoyo y, salvo lesión de algún atacante, no viajará al Mundial, el seleccionador quiere seguir observando de cerca a uno de los delanteros españoles con mayor proyección. Gonzalo viene de una temporada espectacular y de demostrar cada vez que ha tenido oportunidades que posee gol, personalidad y capacidad para competir al máximo nivel.

De hecho, todo apunta a que dispondrá de minutos frente a Iraq y podría, por lo tanto, debutar oficialmente con la selección absoluta. Una ocasión perfecta para seguir llamando a la puerta de un combinado nacional donde cada vez son más los que creen que su momento acabará llegando más pronto que tarde.

Junto a él también estarán otros futbolistas que han ayudado durante la preparación en Las Rozas como Marc Bernal, Javi Guerra, Jesús Rodríguez, Sergio Gómez, Leo Román, Jon Martín, Javi Rodríguez o Beñat Turrientes.

Merino quiere recuperar sensaciones

Otro de los focos estará puesto sobre Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal necesita recuperar ritmo competitivo después de varios meses complicados por una fractura por estrés en el pie sufrida a finales de enero.

Desde entonces apenas ha podido participar en competición oficial y el amistoso ante Iraq aparece como una magnífica oportunidad para seguir acumulando minutos antes del inicio del Mundial. Luis de la Fuente considera al navarro una pieza importante dentro de sus planes y espera que pueda alcanzar su mejor versión durante el torneo.

Un once cada vez más definido

Aunque el seleccionador insiste en que todavía quedan detalles por pulir, la realidad es que buena parte del equipo que debutará el próximo 15 de junio ya está prácticamente decidido.

Unai Simón apunta a ocupar la portería, mientras que Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella formarían la línea defensiva. En el centro del campo, Rodrigo, Pedri y Gavi parten con ventaja, mientras que Ferran Torres, Borja Iglesias y Álex Baena podrían liderar el ataque.

Más allá de los nombres, el objetivo de Luis de la Fuente es utilizar el encuentro para seguir afinando mecanismos y llegar al estreno mundialista con el equipo perfectamente preparado.

Primera parada antes del gran objetivo

El choque de Riazor también servirá para cerrar la primera fase de preparación antes del viaje a Estados Unidos. España afronta el Mundial con la ambición de volver a pelear por el título y regresar el 19 de julio de Nueva Jersey con la segunda estrella bordada sobre el escudo.

Antes deberá superar una exigente fase de grupos y un cuadro final que volverá a reunir a las mejores selecciones del planeta. Pero todo comienza este jueves ante Irak.

Un rival al que España no se enfrenta desde la Copa Confederaciones de 2009, cuando un gol de David Villa permitió a la Selección imponerse por la mínima. Ahora el escenario es muy diferente. IraQ regresa a un Mundial cuarenta años después de su única participación, mientras España inicia un nuevo intento de conquistar el fútbol mundial. Y aunque el partido sea amistoso, para Luis de la Fuente ya ha llegado el momento de empezar a sacar conclusiones.

Un césped recuperado

Otra de las cuestiones que preocupaban a la Federación durante los últimos días era el estado del césped de Riazor. Las imágenes que dejó el estadio tras el ascenso del Deportivo generaron cierta inquietud después de que miles de aficionados invadieran el terreno de juego al término del encuentro frente a Las Palmas.

Tanto el césped como varias zonas de la grada sufrieron desperfectos importantes durante las celebraciones, hasta el punto de que surgieron dudas sobre si el estadio estaría en condiciones de albergar el amistoso de la selección.

Sin embargo, esas preocupaciones ya han quedado atrás. Desde el Deportivo y desde la Federación Galega de Fútbol aseguran que los trabajos realizados durante los últimos días han permitido recuperar completamente la instalación y que el terreno de juego presenta un estado óptimo para la disputa del encuentro.

De esta manera, España podrá disputar sin ningún contratiempo un partido que servirá para cerrar la primera fase de preparación antes de poner rumbo a Estados Unidos y centrarse definitivamente en el Mundial.

España-Iraq: posibles onces