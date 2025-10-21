El ex piloto Antolín González confiesa haber asesinado a su padre

Antolín González, conocido por ser hace años una promesa del mundo del automovilismo al que incluso se llegó a relacionar con la Fórmula 1, dio mucho que hablar el pasado mes de julio tras ser detenido por el supuesto asesinato de su padre. Ahora, al ex piloto le ha tocado declarar ante el juez y para sorpresa de muchos ha reconocido haber matado a su padre, aunque ha matizado una serie de condicionantes que se produjeron aquel fatídico día.

El joven que el pasado 5 de julio fue detenido como supuesto autor de la muerte violenta de su padre en Aranda de Duero (Burgos) ha confesado este lunes el crimen y ha desvelado el lugar donde arrojó el cuchillo con el que se produjo la agresión mortal. El acusado, que está en prisión provisional desde entonces, ha declarado de nuevo esta mañana en el Juzgado Instrucción número 2 de Aranda de Duero y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la investigación, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Antolín González explica lo ocurrido

El joven ha declarado que el crimen se produjo después de mantener una discusión con su padre y que fue su progenitor -siempre según su versión- quien tras amenazarle en un primer momento esgrimió el cuchillo. La disputa habría derivado en un forcejeo tras el cual se produjo la cuchillada que resultó mortal. El hijo metió el arma blanca en una mochila y emprendió una huida que le llevó al barrio de Sinovas de Aranda y, en su marcha, arrojó el cuchillo a las aguas del río Arandilla, distante apenas unos metros del lugar de los hechos, y se deshizo de la mochila.

Tras indicar a los investigadores el lugar, la policía ya ha encontrado la mochila y se está aún pendiente de encontrar el arma. Con este cambio de actitud, la defensa persigue alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Durante la declaración ante el juez, una veintena de personas se han concentrado en el exterior del edificio judicial convocadas por la madre del joven a través de redes sociales para mostrar su apoyo al investigado.

El presunto parricidio tuvo lugar sobre las tres de la tarde del pasado 5 de julio en la nave de encurtidos que la familia regentaba al pie de la carretera BU-925, en la zona industrial existente en la salida de Aranda. A la llegada al lugar de los hechos, agentes de la Policía Nacional se encontraron al padre todavía con vida y una herida de arma blanca en el cuello, aunque los sanitarios que se desplazaron hasta allí no pudieron salvarle.

El presunto agresor se dio a la fuga y fue detenido posteriormente sin ofrecer resistencia en Sinovas, barrio que dista cinco kilómetros del casco urbano arandino. El joven detenido carecía de antecedentes policiales, según informó entonces la Subdelegación del Gobierno en Burgos