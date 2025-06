Fernando Alonso: «Espero que hoy no se salten el reglamento y termine cuarto o quinto»

Fernando Alonso dejó clara su posición en torno a las investigaciones a varios pilotos tras la carrera del Gran Premio de Canadá por adelantar durante el coche de seguridad que duró tres vueltas y hasta la última por el accidente de Lando Norris. El asturiano espera subir al «cuarto o quinto» con muchos oponentes involucrados en una misma potencial sanción después de la décima cita del Mundial de Fórmula 1 2025.

«Buen fin de semana. La crono de ayer fue fundamental. Aun así tuvimos que adelantar a varios coches. Tuvimos interacción con algunos equipos, pero al final he acabado el primero de los mortales. Creo que hay alguna investigación por adelantar con el coche de seguridad, así que espero que cuarto o quinto», avanzó.

«Sabíamos que Canadá era la más dulce para nosotros. Cuando hay una carrera que viene bien para el coche en general no puedes perder la oportunidad. Aprovechamos una buena crono, el ritmo en la carrera no era tan bueno como el de ayer. Hoy iban tan rápidos o más que nosotros. Tenemos investigaciones, creo que eso no es negociable, si adelantas con bandera amarilla tendría que haber alguna penalización», insistió.

«Sí Silverstone, tengo curiosidad por ver cómo va el coche allí en el GP de casa con la fábrica a 200 metros. Alguna pieza nueva. Tenemos que intentar seguir sumando. De estas últimas carreras sacó que los sábados son mejores que los domingos. Hay que mejorar en ritmo de carrera. Estoy conforme. En algunas carreras he tenido mala suerte y se ve con algunos de los pilotos que están frustrados después de hacer cuatro veces quintos. Nunca se han quedado fuera en la Q1 ni han roto motor», añadió, con palos repartidos a varios oponentes.

Alonso y los pilotos con el mejor coche

«Son voces de fuera, aquí en el paddock cualquier persona que encuentres tiene clara la lista de los pilotos. Se piensan que los que más ganan normalmente son los mejores y en eso no está de acuerdo el paddock a veces», zanjó Alonso explicando cómo funciona realmente la F1.