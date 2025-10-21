‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 6

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, OT 2025 se ha convertido en una de las ediciones más talentosas y que más está dando de qué hablar. Es más que evidente que todos y cada uno de los participantes, así como los profesores y el resto del equipo, están haciendo un trabajo absolutamente excepcional para hacer disfrutar a los seguidores del formato, que actualmente se emite en Prime Video. El pasado lunes 20 de octubre, los suscriptores de la mencionada plataforma de streaming disfrutaron de la Gala 5 de esta edición. De esta manera, fueron testigos de cómo Judit tuvo que poner punto y final a su etapa en la Academia más famosa de la televisión. Además, al final de esta nueva entrega presentada por Chenoa, supimos que los nuevos nominados eran Max y Lucía Casani. Entre ellos está el nombre del nuevo expulsado de esta espectacular edición.

Como suele ser habitual en el ritmo de este talent show musical, este martes 21 de octubre, los concursantes de OT 2025 no solamente hacen el repaso de las actuaciones de la Gala 5 para ver en qué han fallado durante las actuaciones que hicieron la noche anterior. Y todo para ver en qué van a poder mejorar en la próxima entrega. Lejos de que todo quede ahí, tan solo unas horas más tarde, se va a llevar a cabo el tan esperado reparto de temas de la Gala 6, en la que ya sabemos que Max y Lucía Casani, como nominados, actuarán en solitario con un tema que ellos mismos han escogido. Por si fuera poco, también vamos a poder ver cuál va a ser el tema grupal en el que van a trabajar en los próximos días. Conocemos todos y cada uno de los detalles sobre el reparto de temas de la Gala 6 de OT 2025, así como el horario completo para este martes 21 de octubre.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 21 de octubre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita Eva Ruiz y Víctor Varona, por ‘Culpa Nuestra’

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Inglés + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsada (Judit) y favorito (Crespo)

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

Es más que evidente que una de las grandes esencias de este programa es que se brinde a los espectadores la posibilidad de ver, durante gran parte del día, a los participantes en directo. Por lo tanto, los más seguidores de Operación Triunfo tienen la oportunidad de ser partícipes del crecimiento de los concursantes, en esta etapa que les va a marcar para siempre, en muchos sentidos.

Pero, ¿cómo se puede ver en directo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. Es decir, como se ha hecho habitualmente en las últimas ediciones. Así pues, es una oportunidad más que perfecta para acompañar a todos y cada uno de los concursantes de OT 2025 cada día de esta semana, en la que prepararán los temas para la Gala 6.