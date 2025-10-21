El emotivo mensaje de Chenoa a Leire Martínez en plena polémica con La Oreja de Van Gogh

La confirmación del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado muchísima polémica en los últimos días. Aunque Leire Martínez ha evitado pronunciarse al respecto al estar inmersa en su proyecto como artista en solitario, el equipo de OT 2025 ha querido acompañarla en estos días tan complicados. ¿De qué forma? Haciendo que los concursantes interpreten Mi Nombre como canción grupal de la Gala 5, y hacerlo junto a la propia Leire Martínez. Por lo tanto, nos regalaron una actuación verdaderamente sorprendente y espectacular, que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Como era de esperar, Chenoa no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para dedicar a Leire Martínez unas emotivas palabras en directo, con las que le mostraba su apoyo incondicional.

Todo comenzó cuando se dio por empezada la Gala 5 de OT 2025, en la que los concursantes de esta edición se subieron al escenario para empezar a interpretar este tema. En un momento dado de la actuación, Leire Martínez apareció para acompañar a los participantes de este talent show. Un momento verdaderamente especial y único para los jóvenes, pero también para la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Tanto es así que, una vez terminó la canción, la jurado de OT 2025 no dudó en abrazar a todos y cada uno de ellos, en señal de agradecimiento. Fue entonces cuando la presentadora de esta edición de Operación Triunfo quiso dedicar unas palabras a Leire Martínez: «Te voy a decir una cosa, aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres. Muchas gracias por este regalo».

La artista vasca no tardó en pronunciarse, a pesar de que estaba profundamente emocionada por el regalo que le habían hecho los participantes de OT 2025: «Gracias, es que necesitaba un abracito que son maravillosos. Solo les he pedido que se regalen a ellos mismos el disfrutar la gala de principio a fin porque se lo merecen».

Por si fuera poco, hay que destacar un detalle que no ha pasado desapercibido para gran parte de los espectadores de OT 2025. Al final de la actuación de Leire Martínez con los concursantes, en el pantallón gigante del escenario se pudo ver Trigal con cuervos, uno de los cuadros más espectaculares de Van Gogh.

No se trata de una obra cualquiera, puesto que, durante muchos años, se llegó a pensar que estaba pintado por el autor holandés antes de dispararse. Así pues, sería un claro punto y final a todas y cada una de las polémicas en torno a La Oreja de Van Gogh, cerrando por completo esa etapa personal y profesional de su vida, para dar paso a una nueva en la que ella es la absoluta protagonista.