Tragedia en Francia: un tornado deja un muerto y cuatro heridos graves en las afueras de París

Un tornado ha sacudido este lunes el norte de Francia, causando la muerte de un joven trabajador de 23 años y dejando cuatro heridos de gravedad tras derribar varias grúas de construcción en Ermont, una localidad situada a apenas 17 kilómetros al noreste de París. Las impactantes imágenes del desastre, compartidas masivamente en redes sociales, muestran la violencia del fenómeno.

El fiscal regional Guirec Le Bras ha confirmado que la víctima mortal es un trabajador de 23 años que perdió la vida en una obra de construcción cuando las grúas se desplomaron violentamente. En el mismo lugar resultaron heridas otras nueve personas, cuatro de ellas de extrema gravedad.

Las autoridades del departamento Valle del Oise, en la región de Île-de-France, han reportado además otras cuatro personas con heridas de menor consideración durante el vendaval, que ha causado estragos en múltiples localidades del área metropolitana parisina.

Los vídeos virales que circulan por las redes sociales muestran una escena apocalíptica: tres grúas de grandes dimensiones cayéndose con apenas segundos de diferencia. Una de estas estructuras se desplomó sobre una clínica, aunque milagrosamente no causó heridos, mientras que otra impactó contra un edificio residencial.

El panorama de destrucción es desolador: tejados arrancados de cuajo, grúas derrumbadas y numerosos desperfectos materiales que han dejado a la zona en estado de shock.

Ante la magnitud de la catástrofe, las autoridades locales han desplegado un dispositivo de emergencia de gran envergadura. Se ha habilitado un centro de operaciones especial para coordinar las labores de seguridad y rescate, movilizando a 150 bomberos, personal de servicios médicos de emergencia y agentes de policía en las zonas más afectadas: Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.

Los bomberos han realizado 324 intervenciones y han atendido más de 700 llamadas de emergencia. Además, aproximadamente 1.700 viviendas permanecen sin suministro eléctrico en plena noche.

La ciudad de Ermont, con una población cercana a los 28.000 habitantes y considerada una de las más importantes del Valle del Oise, ha habilitado un gimnasio para acoger a las personas que se han quedado sin alojamiento tras el paso del tornado.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, no ha tardado en pronunciarse sobre el suceso a través de sus redes sociales, calificando el fenómeno como «una tormenta de intensidad repentina y poco común». «Sigo de cerca la situación y expreso mi apoyo a las autoridades, a los rescatistas en el lugar y a los residentes afectados. Expreso mis condolencias a la familia y a los seres queridos de la víctima fallecida», ha señalado el ministro sobre el tornado que ha asolado la localidad francesa.