El PP acusa al Gobierno de Page de no hacer mamografías en 5 meses: «Han intentado taparlo»

El PP de Castilla-La Mancha ha denunciado este martes que el Gobierno del socialista Emiliano García-Page no haya hecho mamografías en casi cinco meses a 2.500 mujeres en el área de salud de Talavera de la Reina (Toledo), tal y como ha revelado en exclusiva OKDIARIO este martes. Los ‘populares’ han acusado al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de haber «tapado» este problema durante este tiempo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Talavera tras una convocatoria de urgencia a raíz de lo revelado por este periódico, el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, acompañados de la concejala de Sanidad, María Julia González, y el diputado Santiago Serrano, han exigido a Page que dé explicaciones urgentes.

«Emiliano García-Page no tiene mejor cosa que hacer que salir ante todos los castellanomanchegos, sobre todo ante las miles de mujeres afectadas por no haberles realizado el diagnóstico del cáncer de mama, y explicar qué ha pasado», ha señalado Aguado.

«¿Por qué si desde el mes de mayo el Gobierno de Castilla-La Mancha sabía que el centro privado cerraba, hasta el día de hoy no se ha llamado a esas mujeres? ¿Por qué el Gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado tapar lo que estaba sucediendo? Es algo muy grave», ha subrayado la número dos del partido que preside Paco Núñez.

«Yo me pongo en la piel de esas mujeres y entiendo su preocupación y entiendo cómo se deben de sentir hoy al saber que no se las ha llamado porque el Gobierno no ha actuado, sabiendo lo que se estaba produciendo», ha enfatizado Aguado.

«Ahora no puede venir Page y su Gobierno a decir que la culpa de todo esto lo tiene la burocracia o el licitar una nueva empresa. Esto es la inacción, la vergonzosa inacción de un Gobierno que ha puesto en peligro a muchas mujeres», ha remarcado.

«El presidente de Castilla-La Mancha tiene dar explicaciones de lo que ha pasado. De cuántas mujeres se han visto afectadas y de las consecuencias que ha podido traer el no hacer nada durante estos cinco meses, que se depuren responsabilidades», ha añadido Agudo.

Asimismo, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que del Ejecutivo de Page depende que a las mujeres se les llame para formar parte del programa de detección precoz del cáncer de mama. «Y ese programa ha fallado por culpa del Gobierno, porque durante cinco meses no ha hecho nada. ¿Por qué no se ha llamado a esas mujeres? ¿Por qué no se las ha llevado al Hospital de Talavera? ¿Por qué no se ha buscado alguna opción para todas esas mujeres que no han sido llamadas? ¿Cinco meses? Yo creo que hoy es momento de dar explicaciones», ha insistido.

«Si en otros lugares (por lo sucedido en Andalucía) se han dado explicaciones, aquí en Castilla-La Mancha, durante cinco meses el Gobierno ha estado callado, no se les ha llamado a las mujeres ni tampoco se ha explicado lo que estaba pasando», ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio (PP), ha declaro que «creíamos que la Junta de Comunidades había hecho los deberes y hemos visto que no los ha hecho los deberes». «Puede ser un problema muy grave para muchas mujeres, y todavía peor, porque se hicieron muchísimas pruebas diagnósticas días antes (del cierre del centro privado) a muchas mujeres, y no se les ha dado el resultado», ha sostenido.

«Esto es algo con lo que no se juega y simplemente lo que queremos es que se nos dé la información precisa por parte de Emiliano García-Page y el consejero de Sanidad», ha remachado Gregorio.