El alcalde de Talavera exige explicaciones a Page tras la exclusiva de OKDIARIO sobre las mamografías

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha reaccionado este martes en redes sociales a la exclusiva publicada por OKDIARIO sobre el retraso en 2.500 mamografías a mujeres de esta área de salud de Castilla-La Mancha y ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno del socialista Emiliano García-Page.

«Me preocupa la información que publica OKDIARIO sobre las pruebas diagnósticas que han dejado de hacerse en mi ciudad. Espero que García lo explique urgentemente, debe arrojar luz a este asunto y contar a los talaveranos qué ha ocurrido», ha señalado Gregorio (PP) en un mensaje a primera hora de este martes.

En concreto, este periódico ha revelado que el Gobierno de Page dejó a 2.500 mujeres sin hacer cribados de cáncer de mama durante casi cinco meses. El tiempo que va desde que el pasado mayo cerrara de forma repentina un centro concertado de diagnóstico en el área de salud de Talavera de la Reina (Toledo) hasta esta misma semana, cuando se retoman las pruebas, pero ahora a cargo del hospital público de la ciudad y el grupo Quirón.

Estos datos han sido aportados a OKDIARIO por el propio Ejecutivo de Page, que niega comparación alguna con lo sucedido en Andalucía y defiende que la programación para convocar a estas mujeres a la realización voluntaria de tales pruebas es «anual». De esta manera, la Junta de Castilla-La Mancha niega negligencia alguna y sólo admite hablar de «retrasos».

Sin embargo, fuentes sanitarias consultadas por este periódico aseguran que entre esas 2.500 mujeres que el Gobierno de Page ha tardado en convocar a los cribados durante estos casi cinco meses -desde el cierre del centro de diagnóstico concertado-, podría haber «decenas de mujeres con cáncer de mama pendientes de diagnóstico, con el consiguiente retraso en el tratamiento».

El pasado 15 de octubre el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó la contratación de un nuevo programa de detección precoz de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina entre los años 2026 y 2028 por importe de 1.512.000 euros.

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, recordó que el Gobierno de Castilla-La Mancha emprendió acciones legales contra dicha firma privada y manifestó que hasta que la nueva empresa comience a operar en 2026, el servicio permanecerá «plenamente garantizado» a través del hospital de Talavera de la Reina y del grupo Quirón.

«Cambios tecnológicos»

En línea con lo expresado por la consejera portavoz, fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad que dirige Jesús Fernández Sanz apuntan a este periódico que la adjudicataria que cesó su actividad «de un día para otro» efectuó un total de 4.047 pruebas de este tipo hasta el pasado 31 de mayo. Ahora, según las mismas fuentes autorizadas, «la previsión es realizar 2.500 mamografías hasta el 31 de diciembre, que son las mujeres -a partir de 45 años- a las que, por edad de cribado, les corresponde la realización de esta prueba voluntaria dentro de este año 2025».

«En este momento, estamos citando a las primeras 550 mamografías (de las 2.500 previstas hasta finales de año)», señalan fuentes oficiales del Gobierno de Page, indicando que estas pruebas comenzarán a hacerse esta semana en el Hospital de Talavera de la Reina.

«Desde el mismo momento en que el centro concertado cerró sin previo aviso, hemos estado buscando otras empresas que pudieran hacer esa labor, a la vez que teníamos que realizar cambios tecnológicos en el sistema de información para la realización de mamografías de cribado en el Hospital de Talavera de la Reina», sostienen las fuentes autorizadas de la Junta sobre la situación de las mujeres que quedaron en el limbo.

En cambio, por su parte, fuentes sanitarias conocedoras del sistema de cribados en el área de salud de Talavera de la Reina (Toledo) denuncian que estas pruebas de cáncer de mama «no se hayan hecho regularmente desde que cerrara sus puertas y, por tanto, su actividad, el centro concertado de Talavera», esto es, el pasado mayo. Cifran así en torno a mil cribados mensuales los que se venían haciendo en dicho centro.

Entretanto, y aquí lo más grave, es que están «todavía pendientes pruebas a pacientes con sospecha de cáncer». ¿Cuántas mujeres de las que no han sido llamadas desde mayo al cribado podría haber tenido ya un diagnóstico de cáncer de mama? Esa es todavía una cuestión por resolver, pero fuentes del sector hablan de «decenas».

Estas fuentes critican que la Junta recurra ahora a «medias verdades», e incluso «falsedades», «ocultando datos», y después de «casi cinco meses sin dar con la solución a este problema». «Si se han hecho algunas mamografías en el hospital es porque esas pacientes acudieron a su médico de cabecera para que las enviase directamente a rayos al ver que no las citaban, pero son una minoría», aseguran estas voces de la profesión.