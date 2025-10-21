Hallan en un contenedor el cadáver del ex marido de la alcaldesa de Almazora (Castellón)

Operarios del servicio de limpieza hallaron el domingo un cadáver en el interior de un contenedor de residuos en la calle Pérez Galdós, ubicada en la Ronda Mijares, en el término de la localidad de Almazora, en Castellón. Este lunes se ha confirmado que el cuerpo es el del ex marido de la actual alcaldesa del municipio, María Tormo.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y está a la espera de los resultados que arroje el informe forense, así como del análisis de los indicios que los investigadores han recabado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo y de las declaraciones que puedan efectuar los testigos.

El trágico suceso ha generado un total mutismo en el Ayuntamiento de Almazora y un enorme impacto en los habitantes de esta población. Un municipio de casi 29.000 habitantes ubicado en la comarca de La Plana Baja, al sureste de Castellón.

María Tormo es también diputada del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Castellón. En la institución provincial, ella está al frente de las áreas correspondientes a Penyeta Roja, Participación, Transparencia y Juventud, desde el inicio de la presente legislatura, en julio de 2023. Además, María Tormo preside, en la actualidad, la Junta Local del Partido Popular en Almazora, cargo al que accedió en octubre de 2021.