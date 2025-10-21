Una familia de agricultores se hace viral por vender semanalmente toneladas de patatas a 40 céntimos el kilo

Los agricultores españoles están al límite por las malas cosechas, las escasas ayudas europeas, los precios de venta y la competencia extranjera. Ante esa falta de soluciones, una familia francesa podría haber encontrado la fórmula del éxito: vender directamente al público y a precios imbatibles.

En apenas cinco años, los Demassiet, agricultores del norte de Francia, han pasado de perder sus contratos con la industria agroalimentaria a convertirse en un fenómeno viral que cada semana atrae a cientos de personas en busca de sus patatas, coliflores y calabacines.

Así lo ha contado El Diario Vasco haciéndose eco de informaciones de medios locales franceses. Y es que, por increíble que parezca, venden patatas a 40 céntimos el kilo.

La familia de agricultores que se ha hecho viral por el precio de sus patatas

La historia comenzó en mayo de 2020, justo al término del primer confinamiento. La familia se enfrentaba a un problema urgente y con difícil solución: qué hacer con las toneladas de patatas Fontane, cultivadas en sus 40 hectáreas y destinadas originalmente a la industria.

«Los fabricantes nos han hecho comprender que ya no necesitaban nuestras patatas», ha recordado Jérémy Demassiet, uno de los responsables de la explotación y primer teniente de alcalde de Bois-d’Arcy (Yvelines).

Sin contratos y con el riesgo de perder toda la cosecha, decidieron improvisar una primera venta directa en Saint-Cyr-l’École, a unos 40 minutos de París. «Al principio sólo vinimos con un coche y una carreta. Y como funcionó tan bien, trajimos una furgoneta, y después, un semirremolque», ha relatado el agricultor.

Ya esa primera jornada fue todo un éxito, pues vendieron 17 toneladas de patatas en un solo día. Desde entonces la venta ha ido a más y se ha convertido en su modo de vida.

El boca a boca hizo el resto. Apenas dos semanas más tarde, repitieron la experiencia y lograron colocar otras 50 toneladas. «No paraban de preguntarnos: ¿Cuándo vuelven?», ha contado Jérémy.

A partir de ahí, la caravana de los Demassiet comenzó a recorrer toda la región de Yvelines y pronto se expandió a otros departamentos de Île-de-France.

El truco de unos agricultores franceses: venden sus productos directamente al consumidor

La clave del éxito está en su fórmula simple: producto de calidad, venta directa y precios justos. Con esa estrategia han logrado que donde van siempre haya largas colas de coches esperando para cargar sacos de patatas.

Este tipo de ofertas no sólo es perfecta para el pequeño consumidor, sino también para los negocios locales. Por ejemplo, una red de 15 kilos se vende por seis euros. Es decir, a 40 céntimos el kilo.

De hecho, al tener tantas ventas han conseguido ajustar los precios: «Antes vendíamos a 7,50€, pero decidimos bajar el precio. No perdemos dinero, evitamos el desperdicio y ofrecemos un producto excelente».

En su última venta, celebrada el 26 de septiembre en Les Mureaux, llevaron 25 toneladas de patatas y atendieron a clientes durante todo el día. En ocasiones, incluso contemplan la posibilidad de movilizar un segundo camión para hacer frente a la enorme demanda.

Con el experimento triunfal de esta familia de agricultores del norte de Francia ha vuelto a demostrarse una premisa básica: la clave para ser sostenibles es apostar por los productos de proximidad.