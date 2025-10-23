«Soy agricultora y gracias a los que subimos contenido a las redes podemos darle valor al sector primario»

Algunas personas del sector primario han visto con recelo el uso de redes sociales por parte de los productores y trabajadores, pero la realidad es que sirven para dar voz a injusticias en el campo y mostrar cómo son sus jornadas. Justo esto es lo que ha señalado la agricultora Paula de Prado.

Esta agricultora ha usado su cuenta de TikTok, donde muestra cómo es su día a día en el sector primario, para poner en valor el trabajo que hacen los jóvenes agricultores para divulgar su profesión.

El problema que ella encuentra es que muchos compañeros, especialmente los más mayores, relacionan publicar contenido agrícola en redes con no trabajar correctamente.

La denuncia de una agricultora para que se ponga en valor el trabajo en redes sociales

Paula ha comenzado su mensaje avisando de que iba a ser polémica: «Vengo a abrir un señor melón. Como sabéis antiguamente no había redes, entonces la gente que se dedicaba al sector primario no podía dar a conocer el trabajo que hacía ni darle visibilidad a todo».

La joven agricultora ha recordado que las redes sociales han supuesto una revolución para el campo, lo que ha permitido que miles de personas comprendan el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de los alimentos que consumimos. «Gracias a las redes sociales podemos poner cara a todo lo que comemos. Tú me has entendido», ha afirmado.

En resumidas cuentas ha querido destacar cómo la modernización del sector debe ir emparejada con dejar atrás ciertos prejuicios. Por ejemplo, que los jóvenes agricultores no pueden usar las redes sociales como escaparate.

Por qué algunos agricultores critican el contenido divulgativo en redes del sector primario

Paula ha denunciado las críticas que muchos jóvenes agricultores reciben por mostrar su trabajo en Internet. «Dicen que es postureo, que sólo se hace para las redes sociales, que antiguamente sí que se trabajaba y ahora no. Sabéis de lo que hablo», ha señalado.

Porque para ella, el problema no es la exposición en redes, sino la falta de reconocimiento hacia un sector que ha evolucionado sin perder su esencia.

«No tiene sentido criticar tanto a la gente joven. ¿Por qué no le damos un impulso? Porque gracias a la gente del campo que sube contenido a redes sociales estamos dando visibilidad a la otra cara del sector primario; a todo ese trabajo que hay detrás», ha insistido.

El mensaje de una agricultora para que se apoye a los jóvenes del campo

En su reflexión final, Paula ha pedido empatía y apoyo hacia todos los que trabajan en el campo y comparten su labor en línea.

«Es que gracias a la gente que subimos el contenido de lo que hacemos en el día a día en el campo de España podemos darle valor y reconocimiento al sector primario. Antiguamente se mataban a trabajar, pero nadie lo veía», ha reivindicado.

Además, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad: «Menos crítica y más apoyo, pero no sólo por la gente mayor que no entiende realmente cómo va el tema de las redes sociales, sino de todo el mundo».

Paula de Prado ha concluido recordando que «el sector primario debe ser súper reconocido, hay mucha gente joven que se dedica a ello y se dedica a darle voz». Por ello, un buen consejo es apostar por los productos de proximidad.