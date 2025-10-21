Rosalía se expone a una multa del Ayuntamiento de Madrid por su actuación en Callao

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado este martes que estudia abrir expediente sancionador a Rosalía por la performance de la artista en la plaza de Callao en la noche de este lunes. La cantante se enfrentaría así a una multa tras la actuación con la que presentó su último disco, Lux, y con la que congregó a una gran masa de gente en la zona.

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha trasladado que desconoce la cuantía a pagar por Rosalía, de ser multada. Todo parece indicar, según las palabras del edil, que la cantante no habría pedido la autorización correspondiente del Consistorio para organizar este tipo de espectáculos, al menos «en un principio», sostiene.

Por ello, Carabante indica que la corporación indagará para abrir expediente sancionador y, con ello, una posible sanción, «por no pedir permiso para celebrar un evento en la vía pública». Con ese fin, se está «revisando en todas las oficinas de atención al ciudadano por si hubiera solicitado o comunicado dicho evento».

Sin embargo, al mismo tiempo Borja Carabante reconoce que la performance de Rosalía no incluyó en ningún momento el montaje de ningún escenario y tampoco se produjo ninguna emisión de ruido.

La aparición repentina de la artista de fama internacional obligó a cerrar la boca de Metro de Callao ubicada en la plaza y dificultó el tránsito en la capital.

-HABRÁ AMPLIACIÓN-