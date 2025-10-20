Rosalía deslumbra de blanco y paraliza Madrid con el anuncio de ‘LUX’

Madrid respiraba diferente este lunes 21 de octubre. Desde primeras horas de la tarde, la plaza de Callao empezó a llenarse de curiosos y fans que intuían que algo grande estaba a punto de ocurrir. Todo comenzó con un inesperado directo de Rosalía en TikTok, donde, desde un hotel céntrico de la capital, la cantante catalana dio pistas crípticas y contó los últimos detalles de su nueva era musical. Su mensaje era sencillo pero potente: «Hoy se viene algo muy especial», y la expectación explotó entre los seguidores.

Poco después de las 21:00, Rosalía apareció en pantalla, vestida completamente de blanco, con un toque de rojo en las manoletinas y una corona dorada en el cabello. La artista bromeaba mientras se arreglaba con su equipo y, entre risas, confesaba que llevaba años preparando este momento. La espontaneidad con la que se dirigía a la cámara hacía que los espectadores sintieran que estaban viviendo cada minuto junto a ella. Sin embargo, no todo salió como había planeado: antes de que pudiera dar la noticia en Madrid, las pantallas de Times Square en Nueva York anunciaron la fecha de estreno de LUX. Rosalía, sorprendida y visiblemente molesta, exclamó: «¡Se suponía que tenía que salir antes en Callao!». Pero lejos de desanimarse, retomó el ritmo y se dirigió a la calle, dispuesta a compartir la emoción con sus fans.

Rosalía va a llegar a la plaza de Callao (Madrid) conduciendo ella misma un GT-R y acompañada de un megáfono. pic.twitter.com/dluXJMFqRk — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 20, 2025

El trayecto hacia Callao fue casi cinematográfico. Rosalía, a bordo de un coche, interactuaba con su séquito y con los espectadores a través de Instagram, prometiendo sorpresas y guiños mientras la ciudad parecía detenerse por un instante. Los fans, que habían estado horas esperando, no podían contener la emoción: el bullicio de gritos, cánticos y flashes de móviles convirtió la Gran Vía en un espectáculo paralelo al que estaba por suceder. A su llegada, la cantante no bajó a nivel de calle como muchos esperaban, sino que optó por saludar desde un ventanal del Hotel Vincci Capitol, un gesto elegante y simbólico que no restó entusiasmo a los asistentes. La plaza, iluminada por las pantallas de los cines y la fachada del hotel, se convirtió en un escenario improvisado donde el público coreaba su nombre como si formaran parte de la propia producción.

La presentación de la portada de LUX fue otro de los momentos álgidos. En la gran pantalla, Rosalía aparece vestida de blanco, con un aire casi monástico, acompañada de frases profundas que conectan con su universo artístico: «Ninguna mujer pretendió nunca ser Dios» y «El amor no es consuelo, es luz». La elección visual y conceptual reflejaba la nueva etapa de la cantante: experimental, introspectiva y cargada de simbolismo, pero sin perder el sello flamenco que la ha definido desde sus primeros discos.

Así se encuentra la Plaza de Callao en Madrid esperando la aparición de ROSALÍA: pic.twitter.com/QCPgTqKU7H — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 20, 2025

LUX, que verá la luz el 7 de noviembre, marca el regreso de Rosalía tras más de un año sin estrenar música propia, y promete llevar a los fans a territorios inéditos de su creatividad. Este lunes, sin duda, Callao fue testigo de un momento histórico: una artista que sabe cómo convertir cada lanzamiento en un ritual compartido, una experiencia que se vive más allá del disco, en las calles, las redes y la memoria colectiva de sus seguidores.