Rosalía vuelve a ocupar titulares. Esta vez, por una confesión sincera que refleja una nueva etapa en su vida: está soltera y, según ella misma ha afirmado, «más centrada que nunca» en su carrera artística. A sus 33 años, la cantante catalana atraviesa un momento de transformación profunda, tanto personal como creativa, mientras ultima los detalles del que será su cuarto álbum de estudio, previsto para noviembre de 2025.

Durante una charla íntima en el podcast Radio Noia, conducido por su amiga y periodista Mar Vallverdú, Rosalía se mostró más transparente de lo habitual. «No tengo espacio para crushes, ni ganas de distracciones. Estoy soltera y soy volcel, o sea, estoy practicando un celibato voluntario. Ahora mismo mi prioridad soy yo misma, mi arte, mi tiempo», declaró con su característico tono sereno pero firme. La artista aprovechó además para lanzar un mensaje a los medios: «Pido que, si me ven con un chico por la calle, no se diga automáticamente que es mi novio. A veces la gente olvida que una también puede tener amigos».

Estas palabras llegan después de meses de especulaciones sobre su vida sentimental. En los últimos tiempos, Rosalía había sido vista en compañía del actor alemán Emilio Sakraya, con quien compartió cenas y paseos por ciudades como Los Ángeles y Múnich. Las imágenes de ambos provocaron una avalancha de rumores, especialmente después de que algunos medios publicaran fotos donde aparecían abrazados. Sin embargo, la artista nunca confirmó una relación con él, y su reciente declaración deja claro que, al menos por ahora, ha decidido mantenerse alejada del amor romántico.

Su decisión parece estar profundamente ligada a una etapa de introspección y crecimiento interior. Desde su ruptura con Rauw Alejandro en 2023, Rosalía ha optado por el silencio y la discreción. Aquella separación, que llegó después de un compromiso público y una relación que muchos veían como una de las más sólidas del panorama musical, marcó un antes y un después en su vida. En los meses posteriores, se refugió en el estudio, en los viajes y en la creación artística. Ahora, la artista está a punto de abrir un nuevo capítulo con el lanzamiento de su cuarto disco, un proyecto rodeado de misterio. Aunque aún no ha revelado su título oficial, los fans sospechan que podría llamarse LUX, una palabra que significa «luz» en latín y que encajaría perfectamente con la estética y el simbolismo religioso que Rosalía ha mostrado en sus últimas apariciones públicas. En eventos recientes, de hecho, Rosalía ha lucido atuendos con referencias espirituales: túnicas blancas, joyas en forma de cruz y elementos que evocan una búsqueda interior.

Fuentes cercanas aseguran que este nuevo álbum marcará una evolución artística notable respecto a Motomami (2022), un trabajo que rompió esquemas y consolidó su estatus global. Si aquel disco representaba la dualidad entre la vulnerabilidad y la fuerza, LUX (si finalmente se llama así) podría explorar la idea de la redención, la fe y la claridad después del caos. Rosalía, siempre inquieta y experimental, parece dispuesta a mostrar una faceta más espiritual y emocional. En el podcast, reconoció que está en un momento de calma y de reconexión consigo misma: «He pasado años de mi vida viajando sin parar, viviendo en aeropuertos y estudios. Ahora me apetece volver a crear desde el silencio, desde la calma».

Esa serenidad no implica pasividad. Al contrario, la artista se encuentra inmersa en la fase final de producción del disco, que promete una fusión de sonidos nuevos, influencias místicas y letras introspectivas. Su equipo de colaboradores sigue siendo un misterio, aunque se rumorea la participación de productores internacionales con los que Rosalía ya ha trabajado en el pasado. Su nueva etapa no solo redefine su música, sino también su manera de relacionarse con la fama. «Estoy aprendiendo a disfrutar del presente sin buscar validación constante», confesó. Una frase que resume el espíritu de esta nueva Rosalía: libre, consciente y decidida a no dejar que su vida personal eclipse su arte.