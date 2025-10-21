Rosalía lo ha vuelto a hacer. Con motivo del inminente lanzamiento de su nuevo álbum, la cantante ha desatado el caos en el centro de Madrid. Multitud de fans se concentraron, el pasado lunes 21 de octubre, en la plaza de Callao para conocer todos los detalles de LUX, su último trabajo. A primera hora de la mañana, la catalana inició en sus redes sociales una cuenta atrás en la que invitaba a sus seguidores a conectarse a un directo a las 20:45 horas de ese mismo día y, cumpliendo con su palabra, comenzó el streaming de manera puntual.

Junto a su equipo, mostró un primer plano en el que aparecía vistiéndose y maquillándose. Sobre las 21:15 horas, Rosalía abandonó el hotel en el que se encontraba para dirigirse hasta la plaza de Callao y, lejos de hacer uso de los servicios de un chófer o taxista, la cantante prefirió conducir su propio coche, algo que mostró en el directo. Sin embargo, su actitud no pasó desapercibida y TikTok, la plataforma en la que se estaba retransmitiéndolo, se vio obligada a censurar las imágenes y suspenderlas al considerar que la intérprete de Motomami estaba «infringiendo las normas de la comunidad». Y es que aparecía fumando mientras conducía de manera temeraria.

le quitan el directo a Rosalía de TikTok por fumarse viva en el directo y conducir temerariamente, bufff la amo pic.twitter.com/HdgLT5wUGl — Selena Milan 🦊 (@selmilan) October 20, 2025

Inmediatamente, además de cortar el directo, TikTok también decidió bloquear su cuenta temporalmente. Y es que este gesto, hace unos años, tal vez no habría supuesto ningún tipo de problema, pero lo cierto es que actualmente, el anteproyecto de Ley del tabaco lo prohíbe. Es ilegal cualquier tipo de publicidad, promoción o patrocinio de tabaco, cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados a través de internet, redes sociales, páginas web o cualquier otro medio digital. Sin embargo, Rosalía no se dio por vencida, y continuó con el streaming en Instagram Live, donde explicó que la retransmisión en la otra red social había sido cortada.

La presentación de la portada de “LUX” de Rosalía✨en Callao.

Chiquito frío pasé… pic.twitter.com/zSOAdzJ1zv — Brayham (@BrayhamMPR) October 20, 2025

Pasadas las 22:00 de la noche, Rosalía llegaba a la plaza de Callao y se bajaba del Nissan GTR blanco que conducía ante la atenta mirada de todos los fans que llevaban horas esperando su llegada. Justo en ese momento se anunciaba la nueva portada de su disco y la fecha de lanzamiento: el próximo 7 de noviembre. Así, la catalana regresará a la industria musical tras más de un año sin producir canciones nuevas, algo que, como no podía ser de otra manera, ha enloquecido a sus fieles seguidores. A juzgar por las imágenes del álbum, esta nueva etapa será experimental, introspectiva y cargada de simbolismo, al mismo tiempo que mantendrá su sello flamenco.