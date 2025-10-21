Ni Adidas ni Asics: las deportivas que son las favoritas de los corredores más exigentes en 2025

En el mundo del running, los nombres grandes suelen llevarse el protagonismo en lo que se refiere a vender zapatillas. Adidas con sus Adizero, o Asics con las Novablast o las Metaspeed, por ejemplo. Pero ahora hay un modelo que está dando mucho que hablar entre los corredores que entrenan en serio, los que salen a correr aunque llueva, los que no perdonan una tirada larga aunque el asfalto esté mojado. Se trata de las Nike Vomero 18 GORE-TEX, unas zapatillas que están conquistando a quienes valoran más el rendimiento real que la moda del momento.

A primera vista, pueden parecer una más dentro del catálogo de Nike, pero basta ponérselas para notar que juegan en otra liga. La combinación de espumas ReactX y ZoomX en la mediasuela ofrece una sensación de amortiguación muy equilibrada: suave al aterrizar, pero con el rebote justo para mantener un ritmo constante. Es una zapatilla pensada para acumular kilómetros sin machacarte las piernas, y eso los corredores exigentes lo notan desde el primer rodaje. No es la más ligera del mercado, ni pretende serlo porque su objetivo es ofrecer comodidad, estabilidad y confianza, justo lo que se necesita cuando el entrenamiento se alarga.

Donde realmente destaca esta versión es en su parte superior con tecnología GORE-TEX, que mantiene los pies secos incluso en días de lluvia o cuando el suelo está empapado. Es una característica que muchos runners habían pedido a gritos, sobre todo quienes viven en ciudades donde el clima no siempre acompaña. La transpirabilidad está bien resuelta, y el ajuste se siente firme sin apretar. Además, los detalles reflectantes en el talón y los laterales no son solo estéticos, pues añaden un plus de seguridad en entrenamientos nocturnos o a primera hora de la mañana.

Las Nike Vomero 18 GORE-TEX arrasan

La suela también merece mención aparte. Nike ha utilizado el patrón Storm-Tread, que ofrece una tracción sobresaliente sobre superficies resbaladizas. Es ese tipo de suela que te da confianza para correr incluso cuando el asfalto parece una pista de patinaje. Si has tenido alguna caída o resbalón en días lluviosos, sabes lo valioso que es tener ese agarre extra. Por eso muchos corredores están dejando a un lado modelos más populares para apostar por la Vomero 18 GORE-TEX.

En un mercado donde muchas marcas se obsesionan con las placas de carbono y la velocidad pura, las Nike Vomero 18 GORE-TEX recuerdan que no todos los entrenamientos necesitan récords. A veces, lo importante es tener una zapatilla fiable, cómoda y resistente que acompañe al corredor en su día a día. Y eso, precisamente, es lo que más valoran los que han probado estas zapatillas, que cuestan 169,99 euros en la página web oficial de Nike, aunque puedes encontrarla rebajada 20-30 euros en algunas tiendas online.

Visualmente, el diseño también tiene su encanto. Sin ser extravagante, combina tonos sobrios con detalles reflectantes que le dan un toque moderno y técnico. Es de esas zapatillas que se ven tan bien como se sienten, algo que Nike sabe hacer muy bien. Y aunque su precio no es barato, la mayoría de quienes la han probado coinciden en que lo vale por la durabilidad, la comodidad y la protección frente a la lluvia, factores que justifican la inversión.