Manos Limpias recusa al marido de la juez de la DANA que archivó su denuncia al comisionado de Sánchez

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha solicitado la recusación del titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera. Este último, marido, a su vez, de la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la juez de la DANA. Martínez Ribera dictó este 8 de octubre auto de sobreseimiento libre en favor del ex alto comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel, contra quien el sindicato interpuso acciones judiciales por un presunto delito de falsedad documental.

Manos Limpias hace constar en su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que «con fecha 24 de junio, esta parte interpuso denuncia formal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la esposa del mencionado Magistrado, en relación con sus presuntas actuaciones relacionadas con el Procedimiento» de la DANA de este 29 de octubre, que el sindicato «considera antijurídicas y constitutivas de delito de prevaricación judicial, señalando la intromisión del mencionado Magistrado en el procedimiento que lleva su esposa».

El sindicato recuerda que «el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse».

Y agrega que Martínez Ribera «era perfectamente conocedor de la presentación de esta denuncia, puesto que los medios de comunicación publicaron la noticia sobre ello». Añade Manos Limpias que «tal denuncia, debidamente registrada y en curso de tramitación, evidencia la existencia de un conflicto manifiesto entre el magistrado y esta parte, lo que afecta a la apariencia de imparcialidad exigida constitucionalmente y genera una pérdida de confianza legítima en su neutralidad».

En base a ello, Manos Limpias sostiene que «se entienden concurrentes las causas de recusación previstas en los apartados 8ª y 9ª del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen como motivos legítimos para la abstención, y en su caso recusación, de un juez o magistrado, los siguientes: 8ª tener pleito pendiente con alguna de las partes y 9ª mantener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de ellas».

En función de todo ello, el sindicato solicita la admisión de la citada recusación «(…) apartando definitivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 227.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al magistrado mencionado del conocimiento del pleito, continuando conociendo de él, hasta su terminación, aquel a quien corresponda su sustitución».

Con anterioridad, Manos Limpias ya había recurrido en apelación y, por tanto, ante la Audiencia Provincial de Valencia, el archivo decretado por el magistrado Martínez Ribera, contra José María Ángel Batalla. Este último presentó su dimisión a primera hora del pasado 31 de julio, tras el escándalo que supuso la revelación de que utilizó un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario.