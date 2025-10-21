Laporta: «El Real Madrid que diga lo que quiera, nosotros iremos a jugar a Miami»

Joan Laporta habló ante los medios de comunicación sobre el partido en Miami. Este encuentro ha generado mucha polémica, tanto que los jugadores de todos los equipos de la Liga hicieron un parón de 15 segundos al inicio del partido. Ahora, desde el Real Madrid han enviado un segundo escrito al CSD para que se pronuncie sobre el partido que la Liga quiere jugar en Miami.

«El Real Madrid que diga lo que quiera, nosotros iremos a jugar a Miami», comenzó diciendo Laporta a los medios de comunicación en la previa del Barcelona-Olympiacos de Champions. Además, el presidente azulgrana destacó que «las relaciones con el Real Madrid son las que son».

Desde la entidad madridista siempre se han opuesto a disputar un partido de la Liga en tierras estadounidenses, mientras que el Barcelona lleva varios años intentando ir a Miami. La Liga ya ha tratado de llevar dos partidos del conjunto azulgrana a Florida, un Girona-Barça y el año pasado el Barça-Atlético. Pero ninguno de los dos llegó a buen puerto y se acabaron jugando en España. A la tercera ha ido la vencida y parece que esta vez Tebas ha logrado su objetivo.

El último en pronunciarse sobre el partido de Miami ha sido Thibaut Courtois en la rueda de prensa previa al partido contra la Juventus. «Luego es fácil hablar de NBA o NFL. Aquí es una Liga que lo hacen ellos porque quieren. Adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores. No es lo mismo jugar en casa o fuera. Fuera es muy complicado, y el Villarreal es un partido difícil. Todo el mundo tiene que jugar en su casa y fuera, salvo fuerza mayor», dijo sobre el partido de Miami.

Respecto a la censura de la Liga a las protestas, Courtois señaló que «ocultarlo y además cambiar el motivo por el que estamos protestando es censurar y manipular, y es grave». Sobre las declaraciones del portero belga, Laporta dijo: «No comento». Por último, el presidente habló sobre la posible sanción a Hansi Flick por su expulsión contra el Girona: «Espero que revisen las imágenes que hemos enviado y suavicen la sanción».