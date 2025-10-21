Courtois: «Que la Liga censurase y manipulase la protesta es muy grave»

Thibaut Courtois atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de Champions que enfrenta a Real Madrid y Juventus en la Champions. Los blancos buscan la tercera victoria en la fase liga de la máxima competición continental para continuar acercándose a la clasificación. El belga llega a este duelo tras ser salvador contra el Getafe el pasado domingo en el último minuto del descuento.

«Estoy muy orgulloso de llegar a los 300 partidos. Cuando era niño soñaba con esto. Jugamos contra un grande de Europa que llega en una mala racha, lo que le hace ser más peligroso. Hay que afrontarlo más, demostrar que estamos en casa», comenzó.

Sobre las palabras de Laporta, donde hablaba de una mano blanca en los arbitrajes, fue claro: «Lo dice por el caso Negreira. Yo nunca he notado que nos hayan favorecido, más bien al contrario. Puede haber algún error, pero…».

«Totalmente. Luego es fácil hablar de NBA o NFL. Aquí es una Liga que lo hacen ellos porque quieren. Adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores. No es lo mismo jugar en casa o fuera. Fuera es muy complicado, y el Villarreal es un partido difícil. Todo el mundo tiene que jugar en su casa y fuera, salvo fuerza mayor», comentó sobre el partido de Miami.

«Son momentos diferentes. En el derbi muchos goles fueron a balón parado, y ahí podemos mejorar. En general estamos defendiendo bien con once, con una buena intensidad. Yo tengo que estar preparado. Contra el Getafe era tranquilo, pero como portero de un grande tienes que aparecer ahí también», explicó.

Sobre la censura de la Liga con la protesta por el partido de Miami, comentó lo siguiente: «No sé qué os sorprende. Hace contestaciones públicas, en redes… No he visto nunca a un presidente de una Liga hablar así. Ocultarlo y además cambiar el motivo por el que estamos protestando es censurar y manipular, y es grave».

Courtois defendió a Vinicius: «No es fácil. Con 18 años, muchos de vosotros os habéis burlado de él. No hizo nada malo, entró y están en su contra. Es normal que tenga respuestas. Le han buscado desde el principio y ha desquiciado al rival. Tuvo una buena respuesta. Su entrada nos hizo generar más peligro. Ellos le buscan a él. Se es muy injusto con él. Es un gran chico que tiene que seguir a lo suyo. Lleva un gran inicio de temporada y espero más de eso mañana y el domingo».

«No siempre es fácil que un estadio te busque, que los jugadores te den palazos. Él ha ido mejorando. Si él ha aprendido a convivir con el conflicto y desquiciar a los rivales… Diego Costa tenía locos a los defensas de la Premier porque hacía eso. Si Vini puede hacerlo, para nosotros perfecto. Lo importante es que esté centrado y haga su juego. Es de los mejores del mundo», añadió sobre Vinicius.

También habló de la nueva ley Wenger: «No sé si es el cambio más necesario. Creo que las pérdidas de tiempo… A los porteros nos hacen los 8 segundos, pero hay equipos que ganan 30 segundos en los saques de banda. Hay que cambiar otras cosas primero. Estoy de acuerdo en que estar un milímetro en fuera de juego no te beneficia. No sé cómo el VAR va a coger el frame exacto. No sé si habrá más goles porque cambiamos de norma. ¿Dónde pones el límite?».