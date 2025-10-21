Blindaje total a Vinicius: «Con 18 años muchos os burlábais de él…»

En la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Juventus en el estadio Santiago Bernabéu, Xabi Alonso y Courtois tomaron la palabra ante los periodistas. Ambos fueron cuestionados por Vinicius, clave en la victoria contra el Getafe el pasado domingo, ya que saltó en el segundo tiempo para revolucionar el duelo provocando dos expulsiones de los de Bordalás.

Courtois fue el primero y el más claro a la hora de defender a su compañero: «Con 18 años, muchos de vosotros os habéis burlado de él. No hizo nada malo, entró y están en su contra. Es normal que tenga respuestas. Le han buscado desde el principio y ha desquiciado al rival. Tuvo una buena respuesta. Su entrada nos hizo generar más peligro. Ellos le buscan a él. Se es muy injusto con él. Es un gran chico que tiene que seguir a lo suyo. Lleva un gran inicio de temporada y espero más de eso mañana y el domingo».

A continuación, llegó el turno de Xabi Alonso, que destacó la felicidad que ve ahora en el brasileño: «Las causas es que Vinicius es muy bueno y fundamental. Decisivo. Estoy contento de ver a Vinicius disfrutar, sonreír… Hablamos del impacto que podía tener y como podía cambiar el partido. Necesitamos que esté enfocado en el juego y en lo que hace bien. Su día a día es bueno y responde muy bien en los partidos».

La realidad es que en las últimas semanas el cambio de actitud de Vinicius es notable. El brasileño sólo se centra en jugar al fútbol, lo que le convierte en un futbolista tremendamente peligroso. Además, está entendiendo a la perfección su rol en esta nueva etapa en el conjunto blanco de la mano de Xabi Alonso.