Xabi Alonso: «Güler es una mezcla de Özil y Guti»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Juventus en el estadio Santiago Bernabéu, encuentro perteneciente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions. Tras sumar victorias en los dos primeros encuentros, frente a Marsella y Kairat, los madridistas buscarán dar un paso muy importante hacia la clasificación venciendo a los italianos.

«Es un clásico del fútbol europeo. La Juventus pertenece a ese club de selectos que hacen grande el fútbol. Nosotros lo afrontamos muy preparados. He visto al equipo con ganas de hacerlo bien y también necesitamos el apoyo del Santiago Bernabéu», comenzó.

Sobre el partido de Miami y la queja del Real Madrid, fue claro: «Se están defendiendo los intereses y ya veremos qué ocurre». Xabi Alonso también habló de Vinicius: «Las causas de este cambio es que es muy buen jugador. Es un jugador decisivo. Estoy contento de verle sonreír. Hablamos del impacto que puede tener y cómo cambió el partido. Le necesitamos y tiene que estar centrado en el juego y en lo que tiene que hacer. Responde muy bien en los partidos».

A la hora de ser preguntado por Arda Güler, explicó lo siguiente: «No solo por el origen, sino también por la calidad. Es una mezcla entre Özil y Guti. Cuanto más participa y le encontramos, lo que pasa después suele mejorar. Hay que seguir empujándole, pero estamos muy contentos con su madurez, aunque lo de alrededor es muy importante».

Xabi habló de Endrick y su falta de minutos: «No estamos en ese momento. La competencia arriba es intensa y hay que estar preparados. Van entrando o entrarán, porque hay muchos partidos. Necesitamos a muchos y muchos buenos».

Sobre si hace falta un Xabi Alonso en esta plantilla, comentó lo siguiente: «Espero que no… Vamos a ir hasta el final con esta plantilla. Estamos creciendo y podemos jugar bien. Podemos competir de manera constante. Tenemos una plantilla completa con diferentes cualidades. Tenemos jugadores dinámicos y con potencial para desarrollarse. Mi trabajo es invertir en ellos para que sean mejores al final de temporada. En dos meses hemos visto la evolución de muchos. Queremos competir ya y lo estamos haciendo bien. Con ambición de ir mejorando».

También habló del partido de la Juventus contra el Como, donde Nico Paz hizo un gran encuentro: «El Como hizo un partido muy bien planteado por Cesc. Esperemos que la Juventus sea diferente. Conocemos bien a la Juventus. Desde el año pasado, Nico dio un paso muy inteligente. De cara al futuro, no es el momento».

Sobre los lesionados, explicó lo siguiente: «Vamos a ir día a día. Trent y Carvajal hicieron una parte con el grupo, pero mañana haremos un pequeño entrenamiento para tomar las últimas decisiones. No creo que lleguen». Por otro lado, habló de la importancia de Courtois más allá de ser un portero: «Tibu es el mejor del mundo. Tiene curiosidad por el juego, además. En un futuro podría ser entrenador. Tener esa conexión con esos jugadores a los que les gusta entender el fútbol es importante para un entrenador. Con Iker viví cosas fantásticas, no me puedo quedar con uno. Ahora tengo a Tibu, pero Iker es Iker».

A la hora de comentar el momento de Mbappé, dijo lo siguiente: «No son solo los goles. Su influencia es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando. Marcó goles en todos sitios. La influencia, además de marcar, es lo que necesita el equipo. Kylian está en un momento muy bueno, vital, personal. Él es muy analítico. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien».

Por último, habló de Camavinga: «Con Eduardo acabamos de empezar. Lleva pocas semanas disponible. Lleva tres semanas en dinámica. Con el Madrid hace tiempo que no jugaba e hizo muchas cosas bien. Como centrocampista tiene un dinamismo, una conducción, un pase a líneas muy diferente a otros. Hay que encajar su calidad individual en el colectivo».