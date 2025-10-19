Nico Paz hunde a la Juventus antes de visitar el Bernabéu

Nico Paz lideró al Como en la victoria de los de Cesc ante la Juventus. El canterano madridista hizo un golazo en la segunda mitad y fue elegido mejor jugador del partido. Además, asistió a los 4 minutos a Kempf para que el central abriese el marcador. Los de Turín llegan al Santiago Bernabéu, donde jugarán el próximo miércoles la cuarta jornada de la fase liga de la Champions, tras una derrota que les aleja de los puestos de la máxima competición continental en la Serie A.

Cesc Fábregas sorprendió al modificar el esquema táctico e introducir algunas novedades en el once titular frente a la Juventus. Entre ellas, destacaron las inclusiones Alberto Moreno y Álvaro Morata. Pero si hay alguien a quien poco le importa el sistema o el rival que tenga enfrente, ese es Nico Paz. Venía de jugar entre semana con la selección argentina, pero el cansancio no parece afectar su rendimiento. Apenas al minuto 4, colocó un centro preciso al segundo palo que Kempf remató casi sobre la línea. El partido arrancaba de la mejor manera, aunque luego llegó el sufrimiento.

Pese a ser un equipo que suele tomar la iniciativa, durante muchos tramos del encuentro fueron superados por la Juventus. Aun así, Morata tuvo una clara ocasión al contraataque, con un disparo centrado que Di Gregorio logró desviar. El conjunto de Igor Tudor generó numerosas ocasiones, pero falló en la definición. Butez tuvo una actuación destacada, la defensa estuvo sólida, y cuando Jonathan David logró batir la portería, el gol fue invalidado por fuera de juego.

La calidad de Nico Paz

En la segunda mitad, la dinámica no cambió demasiado, especialmente tras el ingreso del serbio Vlahovic. La Juventus comenzó a colgar múltiples balones al área con la sensación constante de peligro, pero el gol no llegaba. Butez seguía infranqueable, y las incorporaciones de Alex Valle y Jacobo Ramón, también canterano madridista, reforzaron aún más la zaga.

El Como apostó por transiciones rápidas como fórmula para sentenciar el partido. Y claro, tener a un jugador como Nico Paz facilita las cosas. En el minuto 79, recibió un pase largo por banda derecha, controló con clase, enfrentó al defensor con una mirada, se perfiló con la zurda tras un regate, y colocó el balón con efecto al segundo palo. Parece sencillo, pero sólo lo es para él. Con el internacional argentino, el Como tiene licencia para soñar.