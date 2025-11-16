Los nuevos Echo Show llegan con el mayor salto en diseño, sonido e IA de la historia de la gama

Los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 son la mayor evolución que ha tenido esta familia de pantallas inteligentes, empezando por un diseño que rompe con lo anterior y que lleva la experiencia visual a un nivel muy superior. Nada más verlos, sorprende su acabado y la forma en la que la pantalla parece flotar, con un panel totalmente renovado que quiere ser el centro de la casa. Amazon ha apostado por un cambio profundo en la forma de mostrar la información, la iluminación ambiental y los contenidos visuales, haciendo que el dispositivo se adapte a cada estancia y a cada momento del día.

Pantallas más nítidas, más brillantes y con mayor ángulo de visión

El Echo Show 8 y el Echo Show 11 estrenan una tecnología de pantalla completamente nueva que apuesta por la integración táctil in-cell y un diseño de cristal líquido negativo. Esto reduce capas internas, mejora la visibilidad y consigue que las imágenes tengan más claridad tanto en ambientes muy iluminados como en espacios más oscuros. Cada panel supera el millón de píxeles y añade una cámara frontal de 13 mpx para videollamadas con mucha más nitidez, algo que se nota enseguida en reuniones familiares, trabajo remoto o videollamadas con Alexa. Además, se ha maximizado el área útil de la pantalla para mostrar más información sin recargar el diseño.

Un sonido renovado que quiere llenar la habitación

Amazon, que también ha lanzado un renovado Echo Studio, ha rediseñado por completo el sistema de audio de sus pantallas inteligentes, y se nota. Los nuevos Echo Show cuentan con altavoces estéreo frontales y un woofer específico que juntos generan audio espacial envolvente. Todo está orientado hacia el frente, bajo la pantalla flotante, lo que permite que la experiencia sea más directa, clara y potente. Esta combinación coloca a los Echo Show 8 y Echo Show 11 como las pantallas inteligentes con mejor sonido hasta la fecha, creadas tanto para reproducir música como para disfrutar de series, videollamadas o skills de Alexa.

Una base ajustable pensada para mejorar cada interacción

Para quienes buscan el ángulo perfecto en cualquier uso, Amazon ha lanzado una base ajustable oficial diseñada para estos dos modelos. Mantiene los mismos colores y líneas del dispositivo y se vende por separado por 39,99 euros. Permite orientar la pantalla según la posición del usuario, algo muy útil si se usa en la cocina, en un escritorio o en el salón.

Silicio diseñado para ejecutar la próxima generación de IA

El corazón de esta renovación está en los chips AZ3 y AZ3 Pro, dos procesadores diseñados por Amazon para que los Echo Show puedan mover modelos de IA más complejos tanto ahora como en el futuro. Echo Show 8 y Echo Show 11 incorporan la versión más potente, AZ3 Pro, capaz de ejecutar modelos de lenguaje, detección inteligente de conversaciones y transformadores de visión. Esto no solo mejora la capacidad de Alexa para entender mejor al usuario, sino que abre la puerta a experiencias más fluidas y rápidas cuando llegue Alexa+ a España.

Omnisense: sensores al servicio de una IA ambiental más útil

Sobre ese hardware corre Omnisense, una plataforma de sensores creada para interpretar mejor el entorno. Utiliza información de la cámara de 13 megapíxeles, el audio, el ultrasonido, el radar WiFi, el acelerómetro o los datos de CSI del WiFi. Gracias a ello, Alexa es capaz de ofrecer respuestas más proactivas, automáticas y ajustadas al contexto. Esto incluye desde saber si hay alguien delante del dispositivo hasta ajustar las animaciones de la pantalla o preparar rutinas dependiendo de la hora del día.

Precios y disponibilidad

Los nuevos Echo Show 8 llegarán al mercado por 199,99 euros y el Echo Show 11 lo hará por 239,99 euros. Ambos modelos pueden reservarse desde hoy y estarán disponibles antes de final de año, listos para funcionar con la versión actual de Alexa y preparados para dar el salto a Alexa+ cuando llegue a España. Esta generación demuestra que Amazon quiere convertir al Echo Show en un dispositivo todavía más útil, más visual y más orientado a la nueva era de la inteligencia artificial en el hogar.