Dreame amplía su ecosistema del hogar inteligente con nuevos productos para la cocina y las mascotas

Dreame ha presentado hoy tres nuevos dispositivos que amplían su catálogo de soluciones para el hogar conectado. La marca, conocida por sus robots aspiradores y aspiradoras sin cable, da ahora un paso más con productos pensados para mejorar la vida doméstica diaria, el purificador de aire Dreame AP10, el triturador de residuos SF25 y la freidora de aire Dreame Tasti Glass.

Un purificador pensado para hogares con mascotas

El Dreame AP10 llega como un aliado para quienes conviven con animales en casa. Su sistema de alta presión negativa de 360 grados permite capturar hasta el 99,9 % del pelo y las partículas en suspensión, a la vez que purifica el aire. Incorpora un filtro de cinco etapas con desodorización avanzada, luz UVC y emisión de iones negativos para eliminar bacterias y olores.

Entre sus detalles más curiosos destaca un diseño pet-friendly, con accesorios como un rascador, un juguete desmontable y un cable resistente a mordeduras. Además, puede controlarse desde la app de Dreame y cuenta con una pantalla LED que indica los niveles de calidad del aire en tiempo real.

Cocina más limpia y sostenible

El nuevo Dreame SF25 pretende poner fin a los malos olores y a la acumulación de restos de comida. Este triturador de residuos orgánicos seca, tritura y desodoriza los restos domésticos, reduciendo su volumen en un 90 %. El resultado son residuos secos, sin olor y aptos para compostaje, lo que favorece un hogar más higiénico y ecológico.

Su sistema Trion Triple-Blade permite triturar diferentes tipos de alimentos en pocos segundos, mientras que el filtro de carbón activo reutilizable mantiene la cocina libre de olores. Además, funciona de forma muy silenciosa, solo 27 dB, y su diseño compacto permite colocarlo en cualquier rincón.

Una freidora de aire que también sirve para llevar la comida

El tercer lanzamiento es la Dreame Tasti Glass Air Fryer, una freidora de aire portátil 5 en 1 que combina diseño y practicidad. Fabricada con vidrio de borosilicato y acero inoxidable, es resistente al calor y permite cocinar sin aceites ni recubrimientos químicos. Su transparencia de 360 grados deja ver el proceso de cocción en todo momento.

Dispone de dos recipientes intercambiables, de 2,5 y 4,5 litros, y una tapa sellada que la convierte en fiambrera portátil. Gracias a su sistema de aire caliente 3D y las cinco funciones preconfiguradas, permite freír, asar, recalentar, gratinar o mantener caliente con solo pulsar un botón.

Un paso más hacia el hogar inteligente

Con estos lanzamientos, Dreame refuerza su visión de un ecosistema doméstico integral, en el que todos los dispositivos colaboren para simplificar las tareas del día a día. Desde el cuidado de las mascotas hasta la gestión sostenible de residuos y la cocina saludable, la compañía sigue ampliando su catálogo más allá de la limpieza inteligente.

Disponibilidad

El purificador de aire para mascotas Dreame AP10 estará disponible en España a partir del 14 de noviembre, a través de la web oficial de Dreame. Su precio de venta será de 399 €, con un descuento de lanzamiento de 120 € válido hasta el 1 de diciembre.

El triturador de residuos de comida Dreame SF25 se pondrá a la venta el mismo día en la web oficial de Dreame, con un precio de 399 € y una rebaja de 100 € durante el periodo de lanzamiento. Los primeros 300 pedidos recibirán además una taza Dreame de regalo, valorada en 29,99 €, hasta agotar existencias.

Por su parte, la freidora de aire Dreame Tasti Glass estará disponible a partir del 16 de noviembre en la web de Dreame. Su precio de venta al público será de 149 €, con una oferta especial de 99 € válida hasta el 1 de diciembre.