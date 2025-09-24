Así es el Dreame Matrix10 Ultra, el primer robot aspirador con estación de cambio múltiple de mopas

¿Quién no ha soñado con llegar a casa y olvidarse de barrer, fregar y repasar suelos? La realidad es que, hasta ahora, los robots aspiradores hacían parte del trabajo, pero siempre había zonas, manchas o detalles que se resistían. Ahí es donde entra en juego el Dreame Matrix10 Ultra, presentado en la feria IFA 2025 como una de las grandes innovaciones del sector, y que desde hoy, 24 de septiembre, ya se puede comprar en España con un descuento de 200 euros en la web de Dreame y en Amazon.

Lo que lo hace especial no es sólo su potencia, ni tampoco la tecnología que hay detrás —que la tiene, y mucha—, sino la forma en que cambia la experiencia diaria de limpieza. Hablamos del primer robot de su categoría con estación de cambio múltiple de mopas. Dicho así suena muy técnico, pero en la práctica significa algo revolucionario: el dispositivo cuenta con un compartimento de tres soluciones de limpieza personalizadas que se adaptan a cada rincón de la casa y un sistema que selecciona automáticamente la mopa adecuada. Como si tuvieras un “armario de mopas” dentro del robot, siempre listo para adaptarse a diferentes suelos y necesidades.

Pensado para el día a día real

El Matrix10 Ultra incorpora una estación de cambio múltiple de mopas. Puede albergar hasta tres tipos distintos de mopas y seleccionarlas automáticamente según la estancia: de nylon para la grasa en la cocina, de esponja con gran retención de agua para los baños y mopas térmicas para mantener una temperatura estable en suelos más delicados. A esto se suma un compartimento de tres soluciones de limpieza —para olores de mascotas, cuidado de madera o limpieza general— que multiplica las posibilidades y asegura resultados impecables con el mínimo esfuerzo.

Si en tu casa hay parqué en el salón, baldosas en cocina y baño, o alfombras que acumulan pelusas y migas, el Matrix10 Ultra sabe qué necesita cada superficie. En un mismo ciclo puede alternar entre distintas mopas y soluciones de limpieza, sin que tengas que hacer nada más que ponerlo en marcha desde la App.

Para familias con mascotas, la diferencia es todavía más clara: los pelos que antes se resistían en esquinas y alfombras ahora desaparecen con una sola pasada. Y si hay niños pequeños que juegan o gatean en el suelo, el robot garantiza un nivel de higiene mucho más alto, con mopas que se enjuagan y cambian automáticamente para no arrastrar suciedad de una estancia a otra.

La cocina es otro de esos campos de batalla cotidianos. Manchas de grasa, restos de comida o marcas de agua ya no son un problema gracias a la combinación de fregado inteligente y presión constante. Y lo mejor: mientras el robot trabaja, tú puedes estar a otra cosa.

Potencia y autonomía de nueva generación

El robot combina este innovador sistema con una potencia de succión avanzada y funciones de fregado inteligente, garantizando resultados de alto nivel incluso en hogares con mascotas, niños o superficies exigentes.

La estación no sólo se encarga del cambio de mopas, sino que también gestiona el lavado, secado y mantenimiento de las mismas, asegurando que el robot siempre esté listo para el siguiente ciclo de limpieza sin esfuerzo adicional por parte del usuario.

Esa potencia se apoya en un diseño muy sofisticado. El sistema HyperStream Detangling DuoBrush combina un cepillo de goma con cerdas para atrapar polvo y un segundo cepillo de TPU que levanta la suciedad de alfombras, con la ventaja de elevarse automáticamente en suelos planos para ahorrar energía. A ello se suma el sistema ProLeap, que optimiza los movimientos del robot, y el Chasis Triple-Wheel AgiLift, capaz de superar obstáculos de hasta ocho centímetros. La navegación VersaLift permite que el robot alcance incluso debajo de muebles bajos, ampliando su radio de acción y garantizando una limpieza más completa.

El Matrix10 Ultra va más allá de la limpieza convencional. Con su sistema de fregado Dual Omni-Scrub, garantiza un lavado en profundidad en cada pasada. El módulo ThermoHub mantiene las mopas a 100 °C para autolimpiarlas y esterilizarlas, evitando olores y bacterias, mientras que la función Intelligent Pet Care ofrece una interacción remota pensada para quienes conviven con animales, aportando comodidad y tranquilidad al usuario.

Otro de los puntos fuertes es su autonomía extendida. Gracias a la gestión optimizada del consumo y a la capacidad de su estación, el Dreame Matrix10 Ultra está preparado para limpiar grandes superficies sin necesidad de recargas constantes ni intervenciones manuales.

Tecnología que se nota, aunque no se vea

Además de la comodidad, el Dreame Matrix10 Ultra incorpora la tecnología más avanzada de la marca hasta ahora. Este robot no se limita a aspirar y fregar:

Reconocimiento avanzado de espacios : su sistema de navegación identifica las distintas áreas del hogar y aplica automáticamente la solución de limpieza más adecuada. No es lo mismo un suelo de parquet que una baldosa de baño, y el Matrix10 Ultra lo entiende.

Gestión desde la App : mediante la aplicación de Dreame, el usuario puede programar ciclos, seleccionar modos de limpieza, recibir notificaciones en tiempo real y supervisar todo el proceso desde su móvil.

Control del mantenimiento : la estación detecta cuándo las mopas necesitan ser sustituidas, cuándo se requiere rellenar líquidos o cuándo vaciar depósitos, eliminando las tareas repetitivas que suelen desanimar en el uso de robots tradicionales.

Interacción fluida : el sistema está diseñado para que cualquier usuario, incluso sin experiencia previa con robots de limpieza, pueda configurarlo y utilizarlo de forma intuitiva.

El resultado es una experiencia de limpieza continua, sin interrupciones, que convierte al Matrix10 Ultra en un auténtico asistente doméstico más que en un simple electrodoméstico.

Oferta de lanzamiento: la ocasión perfecta

El Dreame Matrix10 Ultra está disponible en España desde el 24 de septiembre por 1.599 euros, aunque durante la primera semana de ventas se lanza con un descuento de 200 euros tanto en la web oficial de Dreame como en Amazon. La oferta convierte a este modelo en la mejor opción para quienes quieren apostar por la innovación real en la limpieza del hogar.

Además, estará disponible en dos colores –blanco y negro–, para que el cliente pueda elegir el que más le guste.

El futuro de la limpieza ya está aquí

En un sector donde muchos robots parecen ofrecer lo mismo con distintos nombres, el Dreame Matrix10 Ultra marca la diferencia con una propuesta única: la primera estación múltiple de mopas de la industria, pensada para resolver de verdad las necesidades diarias de un hogar moderno.

Es un robot que no sólo limpia, sino que se adelanta a ti, decide cómo hacerlo y lo ejecuta con precisión. Y lo hace con un nivel de detalle que hasta ahora sólo se podía conseguir a mano.

Con este lanzamiento, Dreame no sólo presenta un nuevo producto, sino una nueva forma de entender la limpieza inteligente: más práctica, más eficaz y, sobre todo, más cercana a lo que necesitamos en nuestro día a día.