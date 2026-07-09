Mediaset premia a ‘Horizonte’ y alarga su emisión este verano

Horizonte es, sin duda alguna, uno de los formatos más sólidos y potentes de Cuatro; por ello, Mediaset ha anunciado que ampliará su emisión este verano a pesar de que el pasado 1 de julio, sus dos presentadores principales, Iker Jiménez y Carmen Porter, se despidieron de la audiencia para tomarse unas vacaciones. Y aunque estaba previsto que el programa sólo durase unos pocos días más, antes de su vuelta en septiembre, la cadena ha decidido darle más tiempo durante este mes.

Este jueves 9 de junio, Mediaset ha informado que Horizonte seguirá, de lunes a jueves, en Cuatro hasta el próximo 23 de julio. Durante la época estival, los sustitutos de Iker Jiménez y Carmen Porter son Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero.

La decisión de la cadena viene después de comprobar que el programa sigue cosechando grandes audiencias incluso en verano y sin sus dos caras más reconocibles. Horizonte es, de hecho, uno de los espacios más importantes de Cuatro y una de las piezas claves para que el segundo canal de Mediaset España esté venciendo a la competencia e incluso haya superado, algún día, a su hermana mayor, Telecinco.

Recordemos que Iker y Carmen despidieron, el pasado 1 de julio, el mejor curso histórico de Horizonte. La edición del access prime time es el programa más visto de la cadena (7,8% y 953.000), mientras que su versión en prime time (9,6% y 671.000), además de situarse como el programa con mejor cuota de pantalla de Cuatro, ha registrado su mejor temporada histórica en share y la segunda más vista desde su estreno en 2020.

‘Horizonte’ en ‘access prime time’

Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, Horizonte ha obtenido una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Supera en su franja a su rival (6,5%) y en TC (8,8% vs. 6%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados regionales, supera la media obtenida a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) ‘Resto’ (9,6%).

La evolución al alza en sus audiencias ha culminado con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio ha sido la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).

‘Horizonte’ en ‘prime time’

Las entregas de Horizonte en prime time han firmado una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supone el mejor share de su historia y el segundo dato más alto en espectadores desde su estreno en 2020. Se convierte, además, en el programa con mejor share de Cuatro.

Todas las entregas de Horizonte en prime time han superado a su directo competidor, al que duplica en su horario de emisión (4,6%) con la mayor ventaja de su historia (+5 puntos). También le duplica en TC (11,8% vs. 4,6%), con una distancia de 7,2 puntos. Destaca entre los públicos de 55 a 64 años (12%), target en el que se sitúa como la opción más vista entre todas las cadenas, y entre 45 y 54 años (11,3%). Por mercados regionales, es líder absoluto en Baleares (14,8%) y Asturias (13,1%) y también supera su media de share en Castilla la Mancha (15,9%), Aragón y Andalucía (ambas con un 11,1%), Murcia (11%), Canarias (10,9%), Madrid (10,3%) y en el denominado ‘Resto’ (10,4%).