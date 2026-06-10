Jared Leto es un actor maldito para la taquilla: ‘He-Man’ marca el enésimo fracaso de su carrera

Ganar un Oscar suele funcionar como un trampolín mediático y laboral para cualquier actor, pero a la carrera de Jared Leto no le sentó nada bien conquistar la estatuilla dorada y el reciente fracaso de He-Man y los Masters del Universo es otra demostración de su tendencia peyorativa en la industria. La estrella norteamericana alcanzó la cima de Hollywood con su reconocimiento al mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club. Sin embargo, desde ese triunfo y salvo contadas excepciones, sus elecciones profesionales han derivado en una suerte de perfil gafe para los proyectos, incluso con la buena pinta que tenía su presencia como el villano Skeletor.

La maldición comenzó bien pronto tras el Oscar, con el protagonista de Requiem por un sueño (2000) siendo el nuevo Joker del ecosistema de DC de Zack Snyder. Tras los aplausos unánimes de las interpretaciones de Jack Nicholson y Heath Ledger, su versión del payaso criminal no entusiasmó a nadie en la vilipendiada Escuadrón suicida (2016). Volvería a aparecer en el montaje final de Snyder de La Liga de la Justicia (2021), pero los malos resultados económicos y el cambio de rumbo narrativo de la propiedad intelectual de Warner dinamitaron cualquier evolución y progreso del personaje.

Aunque su depauperación como ídolo de la meca del celuloide comenzaría todavía un poco después, tras protagonizar producciones menores como The Outsider (2018) y Pequeños detalles (2021). Ahora, Jared Leto representa uno de los principales focos mediáticos que apuntan al descalabro financiero de He-Man y los Masters del Universo.

Jared Leto es Skeletor en la adaptación de ‘He-Man’

La intensidad actoral de Jared Leto ha sido duramente criticada en rodajes como el de Escuadrón suicida o Morbius. Ese nivel de implicación no ha sido tan devastador en la adaptación de He-Man, pero el director Travis Knight sí que reveló que las peculiaridades del de Luisiana hicieron mella en él durante la filmación.

«Hacía algo inesperado todos y cada uno de los días. Cosas que podían encantarme, que podían horrorizarme, que podrían hacerme reír… Pero eso es parte del personaje», contaba el realizador en una entrevista para ScreenRant.

Skeletor es un villano icónico y, aunque el personaje carga con varios efectos digitales que ocupan del todo el rostro del actor, para seguir intimidando a sus compañeros de reparto en las réplicas, cubrió su rostro con un producto parecido a la sangre.

El truco funcionó y, de hecho, su presencia es uno de los principales atributos favorables de la cinta. Desgraciadamente, su estreno el pasado fin de semana sólo consiguió aunar 56 millones de dólares en todo el mundo y lo más probable es que termine generándole pérdidas a Amazon MGM.

Un lustro de fracasos económicos

Culpar sólo a Jared Leto del fracaso de He-Man y los Masters del Universo es un tanto reduccionista. No obstante, el intérprete acumula un lustro de producciones deficitarias para la industria. De La casa Gucci (2021) a Morbius (2022), pasando por Mansión encantada (2023), hasta su gran tropiezo en 2025, TRON: Ares.

Leto no tiene pendiente ningún estreno próximo en el calendario y en Hollywood ya se está gestando la idea de que su perfil es un elemento común de riesgo para proyectos futuros en el ecosistema de estudios.