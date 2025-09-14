El Barcelona torea al Valencia

El Barcelona, al ritmo de Raphinha, Fermín López y Lewandowski, toreó al Valencia y lo goleó sin oposición. Un 6-0 en el que participó un equipo coral. El equipo de Hansi Flick no echó de menos a Lamine Yamal sobre el césped del inaudito Johan Cruyff y volvió a recuperar su mejor versión. Tres puntos para el equipo culé que no sufrió en ningún momento.

No hubo partido en este Barcelona 6-0 Valencia de principio a fin. Dos goles de Fermín, dos goles de Raphinha (que fue suplente) y otros dos de Lewandowski (también salió del banquillo) golearon a un Valencia nefasto en un Johan sin ambiente de Primera División. Un festival de goles en el que el Barça demostró su mejor versión.

Se plantó el Barcelona a jugar por primera vez como local en esta Liga. Lo hizo en un Johan Cruyff con solamente 6.000 personas de aforo ante las chapuzas de las obras del Camp Nou. Un partido sin Lamine Yamal siempre será un partido descafeinado. Y así se presentaba este Barça-Valencia.

Más descafeinado aún puede ser si tampoco está Raphinha. Y eso también ocurrió. El brasileño llegó tarde a la charla pre partido y fue suplente. Eso le dio la titularidad a Roony por primera vez. También salió de inicio Rashford en un tridente culé inédito junto a Ferran Torres.

Comenzó el Barcelona el duelo mucho más metido en el partido, apretando y asfixiando a su rival. La primera la tuvo Ferran a los 10 minutos de juego con un remate en el interior del área que se marchó rozando el travesaño. El equipo blaugrana fue poco a poco llamando a la puerta del gol.

El Joan se convirtió en el Gamper

El dominio era culé. Absoluto y sin oposición ante un Valencia muy pequeño, metido atrás y sin ambición de intentar hacerle algo de daño a Joan García. Hasta que por cuenta de la lógica que manda el fútbol, el Barcelona se adelantó en el marcador. Ferran Torres metió un pase perfecto a la espalda de la defensa valencianista y Fermín recibió sólo ante el portero rival. El onubense definió de primera de forma brillante e hizo el 1-0 en el Johan.

No hubo color en la primera parte. Máximo dominio culé con 11 llegadas a cero. La segunda parte inició con cambio de Hansi Flick para meterle algo más de picante a su equipo. Salió Raphinha por Roony que hizo 45 minutos sin pena ni gloria.

Raphinha inició el festival

El segundo pudo llegar a los tres minutos de la reanudación. Pero Ferran le perdonó la vida a su ex equipo de manera inexplicable. Recibió la pelota dentro del área pequeña libre de marca y la tiró al poste. El Barça estaba a jugando a placer, pero el resultado era justo.

Sí logró marcar el Barcelona el 2-0 en el minuto 53 para dar un paso de gigante hacia los tres puntos. Raphinha es un jugador esencial en este equipo. Y lo demostró. Llevaba ocho minutos en el campo y no falló cuando la pelota quema. Rashford puso al área un balón muy peligroso y la defensa del Valencia hizo el resto. Dejaron la pelota botar y Raphinha fue más listo. Metió la pierna y gol.

El partido se había terminado y comenzaba el festival del Barcelona. Parecía el Joan Gamper, porque no había rival. Dos minutos después del 2-0 llegó el 3-0. Otro de Fermín López que estaba on fire. Disparo bestial desde la frontal. Un golazo para sentenciar de manera definitiva la victoria culé ante un Valencia nefasto.

Un toreo sin rival

El Barcelona estaba toreando al Valencia. Pero es que no había partido. Raphinha había salido en el 45 y en el 66 ya llevaba un doblete. Ese fue el 4-0. El brasileño aprovechó otro despiste de la defensa valencianista, metió la pierna y pegó un disparo endiablado para perforar de nuevo la portería rival. Una goleada sin despeinarse. Acto seguido entraron Lewandowski y Dani Olmo al campo.

Un partido en el que si entras al campo marcas. Eso hizo también Lewandowski al igual que Raphinha. El delantero polaco marcó a los ocho minutos de entrar al terreno de juego tras un gran pase de Olmo. La manita llegó en el 76. Otra goleada del Barcelona al Valencia como las del año pasado.

Con el partido sentenciado, Flick metió al campo a Marc Bernal y se llevó la ovación de la noche. Más de un año después volvió a jugar al fútbol el canterano culé. Y en la recta final de partido, Lewandowski hizo el sexto. Salió un ratito y mojó dos veces. El Valencia estaba siendo destrozado.