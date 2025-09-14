El Barcelona apoya a Flick en su guerra contra la selección española: «Hay que tener más cuidado»

El Barcelona, a través de su director deportivo, Deco, se posicionó del lado de Hansi Flick en su enfado del pasado sábado contra la selección española. El club blaugrana le da la razón en el caso Lamine Yamal y afirma que la relación entre su club y la Federación debe mejorar. «Hay que tener más cuidado», zanjó el Barça.

«Las selecciones siempre son complicadas porque vuelve jugadores con lesión. También tuvimos el caso de Frenkie. Pero claro, en el caso de Lamine Yamal, yo estoy de acuerdo con el mister», comenzó declarando Deco ante los medios oficiales del club azulgrana.

«Hay que mejorar la comunicación y hay que mejorar los protocolos entre clubes y selecciones. Los jugadores están sometidos a unas cargas demasiadas a día de hoy que ya sabemos todos. No hay mucho que hablar de esto. Hay que intentar mejorar esto. Estamos de acuerdo con Flick porque Lamine es un jugador importante para nosotros y para la Selección. Hay que tener un poco más de cuidado», culminó Deco contra España.