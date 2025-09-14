Barcelona-Valencia: un partidazo con escenario de pachanga

Un partidazo con escenario de pachanga será el Barcelona-Valencia que se disputa este domingo a partir de las 21:00 horas con motivo de la cuarta jornada de Liga. Será el primer partido como local del equipo culé esta temporada y se disputará en el estadio Johan Cruyff ante apenas 6.000 espectadores en las gradas. Una situación inaudita para una entidad como la azulgrana después de que el Camp Nou no llegase a tiempo para la disputa de este encuentro.

Vuelve la Liga para el Barcelona después de un parón de selecciones que los de Hansi Flick necesitaban. El equipo blaugrana se marchó al descanso internacional con un empate en Vallecas que bien pudo ser una merecida derrota. El equipo no estuvo nada bien e incluso marcó un tanto de un penalti que no debió señalarse. El entrenador alemán criticó posibles egos dentro del vestuario y las sensaciones de la plantilla no eran nada buenas.

El Barcelona encara este partido de la cuarta jornada de Liga con el escenario del partido como gran tema principal. El Camp Nou no llegó a tiempo, el Barça lo dejó todo hasta última hora y no quedó otra que ir al Johan Cruyff a jugar. Un despropósito que perjudicará a ambos equipos este domingo.

Un Barcelona-Valencia que también estará marcado por la ausencia de Lamine Yamal. La gran perla azulgrana será baja para este partido por un problema en el pubis y Flick no podrá contar con él. Tampoco con Gavi ni con Balde. Sí estará De Jong, aunque empezará en el banquillo.

El Valencia llega como tapado

El Valencia visita al equipo que más daño le hizo en el curso anterior con dos goleadas cuando trataba de salir de la zona de descenso que, sin embargo, no le afectaron, pues se repuso sin lamentaciones y logró el objetivo de la permanencia.

Para Carlos Corberán, el 7-1 en Liga en Montjuïc y el 0-5 en Copa en Mestalla fueron, en sus palabras, dos de sus días más complicados como entrenador del Valencia. Por ello, los valencianistas afrontan el partido con ganas de competir mejor de lo que lo hicieron la temporada pasada y han trabajado para transformar ese dolor en rabia y motivación.

El equipo blanquinegro visitará por primera vez el estadio Johan Cruyff con todos sus efectivos disponibles. Gayá regresa tras sanción y, a falta de la convocatoria oficial, está previsto que Thierry Rendall vuelva con el equipo casi un año después de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Corberán también recupera a Almeida y Ugrinic, que no estuvieron en el anterior partido por molestias, y podrá contar por primera vez con el delantero argentino Lucas Beltrán. Para hacerle frente al Barcelona, la clave estará en la defensa, en la que Corberán alternará la línea de cuatro y de cinco dependiendo de la fase del partido.

Para Carlos Corberán, el cambio de estadio no es importante porque las dimensiones son las mismas, pero sí comentó en la previa del partido que es una situación atípica «porque normalmente el estadio se sabe con anterioridad y la Federación y la Liga fijan unas normas y tienen que velar porque esas normas se cumplan». «Lo que yo he hecho es centrarme en nosotros mismos independientemente del campo en el que se juegue”, apuntó.